Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

U21 Quốc gia: Thể Công Viettel giành chiến thắng, Hà Nội có 3 điểm đậm đà

Tiểu Phùng

TPO - VCK Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Cúp FPT 2026 tiếp tục diễn ra sôi động trên sân PVF với các trận đấu thuộc bảng A và bảng B.

anh-chup-man-hinh-2026-07-15-luc-085537.png
Thể Công Viettel giành 3 điểm trước HAGL

Ở trận đấu tâm điểm của bảng B, HAGL nhập cuộc tự tin và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Hai cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu tại V.League là Gia Bảo và Minh Tâm liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương nhưng đều không tận dụng thành công. Riêng Gia Bảo bỏ lỡ hai cơ hội đáng tiếc trong khoảng nửa giờ đầu trận.

Sau quãng thời gian chịu sức ép, Thể Công Viettel bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 27. Từ cự ly khoảng 19 m, Hoàng Khanh tung cú sút đưa bóng vào góc xa, đánh bại thủ môn HAGL. Bàn thắng giúp Thể Công Viettel thi đấu hưng phấn hơn, trong khi HAGL buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ.

Phút 42, Thể Công Viettel tổ chức phản công nhanh. Công Phương bứt tốc bên cánh phải trước khi căng ngang thuận lợi để Hữu Tuấn đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

anh-chup-man-hinh-2026-07-15-luc-085703.png

Bước sang hiệp hai, HAGL tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 52, Minh Tâm đánh đầu vọt xà sau đường kiến tạo của Gia Bảo. Năm phút sau, chính Gia Bảo dứt điểm đưa bóng đổi hướng, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, đến phút 63, Công Phương tiếp tục ghi dấu ấn với đường kiến tạo để Công Hậu dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 3-1 cho Thể Công Viettel.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, SLNA đánh bại Tây Ninh với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Phạm Văn Nam và Nguyễn Tấn Minh, qua đó tạo lợi thế trước cuộc đối đầu với HAGL ở lượt trận cuối.

Tại bảng A, Hà Nội khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 6-0 trước An Giang. Trong khi đó, PVF-CAND sớm vượt lên ở phút thứ 7 nhờ pha lập công của Bá Đạt, nhưng để TP.HCM gỡ hòa trước khi hiệp một khép lại. Đến phút 89, Bá Đạt hoàn tất cú đúp, mang về chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Tiểu Phùng
#U21 quốc gia #HAGL #Thể Công Viettel #Hà Nội #V.League

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe