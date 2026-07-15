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Thể thao

Vòng 6 giải Vô địch Quốc gia 2026: Than KSVN giành 3 điểm

PV

Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN) đã có được chiến thắng quý giá ở lượt 6 Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia - cúp Thái Sơn Bắc 2026.

Chuỗi trận chưa thành công ở giai đoạn lượt đi càng khiến Than KSVN quyết tâm hơn trong chuyến làm khách trên sân của Hà Nội II. Đội bóng vùng mỏ nỗ lực chơi tấn công ngay từ những phút đầu tiên và sớm có được điều mình cần. Phút thứ 5, Hồ Thị Thanh Thảo có bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho Than KSVN.

Tiếp đà hưng phấn, Than KSVN tiếp tục dâng cao đội hình và dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, Hà Nội II chơi tỉnh táo và chắc chắn hơn sau bàn thua. Than KSVN không tìm được đường vào khung thành đối phương thêm một lần nào nữa trong 45 phút đầu tiên. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế mong manh cho Than KSVN.

Bước sang hiệp 2, Than KSVN chơi hiệu quả hơn khi Như Quỳnh nhân đôi cách biệt ở phút 48. Sau đó, chính cô gái này lại lập công để nâng tỉ số lên 3-0. Cách biệt này là đủ để Than KSVN giành chiến thắng tuyệt đối trên sân Hà Đông.

Trong khi đó, TP.Hồ Chí Minh II gây bất ngờ lớn bằng bàn thắng mở tỉ số trận đấu của Thục Nghi trong cuộc đọ sức với Phong Phú Hà Nam. Pha lập công đến ngay ở phút thứ 6. Dù vậy, đội chủ nhà sớm có bàn gỡ ngay ở phút 27 bằng pha dứt điểm của Tạ Thị Thủy.

Bước sang hiệp 2, kịch bản tiếp tục lặp lại khi Ngọc Duyên lần thứ hai giúp TP.Hồ Chí Minh II vươn lên dẫn trước. Mãi đến phút 83, bàn gỡ muộn màng của Đào Thị Ngân chỉ có thể giúp Phong Phú Hà Nam giữ lại 1 điểm trên sân nhà.

Ở trận đấu muộn nhất lượt 6, Thái Nguyên T&T giành 1 điểm trước đội đầu bảng TP.Hồ Chí Minh I. Họ ghi bàn mở tỉ số ở phút 64 do công của Ngọc Ánh. Tuy nhiên, đội bóng xứ chè không giữ được thành quả và để Quỳnh Anh ấn định tỉ số hòa 1-1 ở phút 88.

PV
#giải quốc gia #Than KSVN #bóng đá nữ #hà nội #thắng trận #lượt 6

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