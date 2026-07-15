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Chuyên gia Phan Anh Tú chỉ ra 3 lý do Pháp thua Tây Ban Nha

Vĩnh Xuân

TPO - Pháp quá phụ thuộc vào các ngôi sao như Mbappe hay Dembele, trong khi Tây Ban Nha phát huy tốt lối chơi tập thể, chiến thuật rõ ràng, theo nhận định của chuyên gia Phan Anh Tú.

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Pháp thua Tây Ban Nha vì quá phụ thuộc các cá nhân như Mbappe

"Một đội chơi ý thức tập thể cao với ý đồ chiến thuật rõ ràng đã thắng 1 đội chỉ trông đợi vào những cá nhân xuất sắc. Bóng đá là môn tập thể nên không thể chỉ trông đợi vào ngôi sao. Pháp thua trận là đúng với diễn biến trận đấu"-chuyên gia Phan Anh Tú cho biết.

Rạng sáng 15/7 (giờ Việt Nam), đội tuyển Tây Ban Nha đã đánh bại Pháp 2-0 trong cuộc đối đầu ở bán kết World Cup 2026. Hai bàn thắng của Tây Ban Nha được ghi do công của Mikel Oyarzabal và Porro. Chiến thắng đưa Tây Ban Nha lần thứ 2 giành quyền vào chung kết World Cup.

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Theo chuyên gia Phan Anh Tú, Pháp chuẩn bị các phương án cho trận đấu không tốt bằng Tây Ban Nha. Tây Ban Nha đã làm tốt trong việc cả tập thể kiểm soát bóng, chia cắt các ngôi sao tuyển Pháp, phân công rõ ràng về nhiệm vụ và ý tưởng.

Ngược lại, Pháp quá tự tin vào các ngôi sao của mình. Các tiền vệ đánh chặn và hệ thống tiền vệ cung cấp bóng tập trung cho Mbappe và Olise nhưng lại không liên hệ tốt với nhau cả khi phòng ngự và tấn công.

"Điều này dẫn đến việc Pháp trở nên bế tắc, tâm lý nôn nóng nên chuyền hỏng nhiều và đến khi bị thua sớm thì hoảng loạn. Cá nhân giỏi mấy cũng khó thắng được tập thể"-chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá.

Đối thủ của Pháp ở trận chung kết sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina-Anh diễn ra rạng sáng mai 16/7.

Vĩnh Xuân
#World Cup 2026 bán kết #đội tuyển Pháp #Tây Ban Nha #Mbappe #Argentina

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