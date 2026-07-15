Henry, Mourinho cùng chỉ trích Deschamps vì bỏ quên Kante

TPO - Làn sóng tranh luận quanh quyết định không sử dụng N'Golo Kante của HLV Didier Deschamps tại World Cup 2026 tiếp tục gia tăng khi hai tên tuổi lớn của bóng đá thế giới là Thierry Henry và Jose Mourinho đồng loạt bày tỏ sự thất vọng.

Sau thất bại của đội tuyển Pháp trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026, nhiều ý kiến đã đặt câu hỏi về cách vận hành tuyến giữa của Les Bleus. Trong bối cảnh đó, việc Kante không được trao bất kỳ phút thi đấu nào từ đầu giải trở thành chủ đề thu hút sự chú ý.

Thierry Henry là một trong những tiếng nói chỉ trích đáng chú ý nhất khi cho rằng Deschamps đã mắc sai lầm trong cách sử dụng nhân sự. Cựu tiền đạo Arsenal và tuyển Pháp nhận định một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Kante lẽ ra không nên ngồi dự bị xuyên suốt chiến dịch World Cup.

Henry cho rằng việc để Kante trên ghế dự bị là một sai lầm lớn của HLV Deschamps.

Theo Henry, đội tuyển Pháp đã đánh mất nhiều yếu tố quan trọng ở khu trung tuyến trong trận gặp Tây Ban Nha, từ khả năng kiểm soát thế trận, nguồn năng lượng trong tranh chấp cho đến sự che chắn trước hàng phòng ngự. Ông nhấn mạnh rằng Kante từ lâu vẫn là mẫu tiền vệ có thể mang lại những phẩm chất đó.

Henry đánh giá Kante không chỉ là một chuyên gia thu hồi bóng mà còn là thủ lĩnh thầm lặng của tuyến giữa. Nhà vô địch World Cup 1998 cho rằng sự hiện diện của tiền vệ này thường tạo ra khác biệt đáng kể trong cách vận hành của đội tuyển Pháp, đặc biệt ở những trận đấu có cường độ cao.

Không chỉ Henry, một phát biểu được cho là của Jose Mourinho cũng đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Trong đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết ông không thất vọng vì Pháp bị Tây Ban Nha loại, mà bởi Deschamps đã triệu tập Kante nhưng không sử dụng anh một phút nào trong cả giải đấu.

Mourinho nhắc lại chức vô địch World Cup 2018 của Pháp, thời điểm Kante cùng Paul Pogba đóng vai trò then chốt ở tuyến giữa. Theo ông, trận bán kết vừa qua cho thấy Tây Ban Nha đã kiểm soát cuộc chơi trong nhiều thời điểm dù Pháp sở hữu lực lượng được đánh giá rất mạnh.

“Tôi không biết lương tâm của ông ấy sẽ phán xét điều đó thế nào”, Mourinho nhận xét khi nói về quyết định của Deschamps.

Điều đáng chú ý là Kante không gặp vấn đề chấn thương trong giai đoạn cuối World Cup. Theo các nguồn tin từ đội tuyển Pháp, tiền vệ 35 tuổi đủ khả năng thi đấu và thường xuyên góp mặt trên băng ghế dự bị.

Ngay cả khi Aurelien Tchouameni vắng mặt vì chấn thương, Deschamps vẫn ưu tiên những lựa chọn khác. Kouadio “Manu” Kone trở thành phương án thay thế chính ở tuyến giữa và đã đá chính bốn trận tại giải. Trong trận tứ kết gặp Morocco, khi cần thay đổi nhân sự ở khu trung tuyến, HLV trưởng đội tuyển Pháp tiếp tục trao cơ hội cho Warren Zaire-Emery thay vì Kante.

Những lựa chọn đó cho thấy Deschamps ưu tiên các phương án khác ở tuyến giữa thay vì Kante, bất chấp kinh nghiệm của nhà vô địch World Cup 2018. Tuy nhiên, việc Pháp dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết khiến các quyết định nhân sự của ông bị soi xét kỹ lưỡng hơn.

Hiện tại, Deschamps vẫn chưa đưa ra lời giải thích chi tiết về việc Kante không được sử dụng. Dù vậy, những phát biểu từ Henry và Mourinho đã khiến quyết định này tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi sau thất bại của Pháp tại World Cup 2026.