Ông Kim Sang-sik mất 'đá tảng' ở hàng thủ đội tuyển Việt Nam sát thềm ASEAN Cup 2026

TPO - Trung vệ Đỗ Duy Mạnh phải nói lời chia tay ASEAN Cup 2026 do không kịp bình phục chấn thương, theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Duy Mạnh chia tay đội tuyển Việt Nam vì chấn thương

"Theo đánh giá của bộ phận y tế, việc tiếp tục tập luyện và thi đấu trong điều kiện hiện tại có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của cầu thủ. Trên tinh thần vì sự nghiệp lâu dài và sức khoẻ của cầu thủ, HLV Kim Sang-sik đã quyết định để Duy Mạnh trở lại CLB Hà Nội để điều trị"-Phó chủ tịch phụ trách truyền thông VFF, ông Nguyễn Xuân Vũ nói với Tiền Phong.

Duy Mạnh bị tái phát chấn thương đầu gối trước khi tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Anh có mặt trong thành phần đội tham dự chuyến tập huấn tại Hàn Quốc hồi đầu tháng 7.

Tuy nhiên kết quả kiểm tra mới nhất cho thấy Duy Mạnh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. HLV Kim Sang-sik vì vậy quyết định không đăng ký anh trong danh sách tham dự ASEAN Cup 2026. Trước đó, đội tuyển Việt Nam cũng đã chia tay hậu vệ Lê Ngọc Bảo vì lý do tương tự.

Theo kế hoạch, ngày 18/7 tới đây đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu tại Thái Nguyên với Myanmar. Đây là cữ tập dượt cuối để HLV Kim Sang-sik chốt danh sách chính thức dự ASEAN Cup 2026.

Liên quan trận đấu này, VFF mới đây cho biết để phục vụ người hâm mộ, BTC sẽ bán vé trực tiếp tại NTĐ Thể dục thể thao Thái Nguyên. Thời gian trong các ngày 16-18/7, với mệnh giá vé duy nhất 100.000 đồng.

Theo Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ, VFF mong đợi đội tuyển Việt Nam sẽ nhận được sự đồng hành, cổ vũ của các CĐV để thêm động lực hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026.