Nhận định bán kết Anh vs Argentina, 02h00 ngày 16/7: Kình địch truyền kiếp

TPO - Nhận định bóng đá trận Anh vs Argentina, bán kết World Cup 2026, lúc 02h00 ngày 16/7. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đây là màn thư hùng rất đáng chờ đợi giữa một bên là đương kim vô địch với chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp, bên kia là tuyển Anh đang tiến gần trận chung kết đầu tiên sau gần 60 năm.

Nhận định trước trận đấu

Tiếp nối nền tảng mà người tiền nhiệm Gareth Southgate để lại, tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel đã lọt vào bán kết một giải đấu lớn lần thứ tư kể từ năm 2018. Đây cũng là số lần bằng với toàn bộ lịch sử trước đó cộng lại của “Tam sư”, cho thấy sự ổn định hiếm có của đội tuyển xứ sở sương mù trong gần một thập kỷ qua.

Tuy nhiên, hành trình đến vòng bốn đội mạnh nhất World Cup 2026 của tuyển Anh không hề dễ dàng.

Sau vòng bảng chưa thực sự thuyết phục, “Tam sư” chỉ vượt qua CHDC Congo với cách biệt tối thiểu ở vòng 32 đội. Tiếp đó là màn trình diễn giàu cảm xúc hạ chủ nhà Mexico 3-2, trước khi trải qua cuộc chiến đầy căng thẳng với Na Uy ở tứ kết.

Một lần nữa, Jude Bellingham trở thành người hùng của tuyển Anh. Sau cú đúp ở vòng đấu trước, tiền vệ của Real Madrid tiếp tục ghi hai bàn giúp đội nhà lội ngược dòng đánh bại Na Uy sau hiệp phụ để giành vé vào bán kết.

Dù thể hiện bản lĩnh ở những thời điểm quyết định, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel cũng thừa nhận họ đã gặp không ít khó khăn trước hiện tượng của giải đấu đến từ Bắc Âu. Giờ đây, tuyển Anh chỉ còn cách trận chung kết đúng một chiến thắng.

Chuỗi bốn trận thắng liên tiếp, cùng việc ghi ít nhất hai bàn ở mỗi trận trong giai đoạn knock-out, là cơ sở để người hâm mộ Anh đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, những vấn đề nơi hàng phòng ngự vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Ngay cả HLV Thomas Tuchel cũng bày tỏ sự chưa hài lòng với màn trình diễn của các học trò sau trận thắng Na Uy. Bởi vậy, nếu muốn vượt qua Argentina để giành quyền vào chung kết, tuyển Anh sẽ phải chơi với đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với những gì đã thể hiện ở các vòng đấu trước.

Đội tuyển Anh.

Về phía Argentina, đây là lần thứ 6 đội bóng Nam Mỹ góp mặt ở bán kết. Đáng chú ý, Argentina chưa từng bị loại ở vòng đấu dành cho bốn đội mạnh nhất trong lịch sử World Cup.

Đương kim vô địch cũng trải qua hành trình đầy thử thách để có mặt tại bán kết. Ở vòng 32 đội, Argentina phải cần tới hiệp phụ mới vượt qua tân binh Cape Verde. Đến vòng 16 đội, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni tiếp tục tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục trước Ai Cập khi bị dẫn 0-2 lúc trận đấu chỉ còn 11 phút.

Tại tứ kết gặp Thụy Sĩ, Argentina thêm một lần phải đá 120 phút. Julián Álvarez ghi bàn quyết định trong hiệp phụ, khép lại trận đấu nhiều tranh cãi trước đối thủ chỉ còn thi đấu với 10 người.

Chiến thắng ấy cũng giúp Argentina nâng chuỗi trận toàn thắng lên con số 13 kể từ tháng 9 năm ngoái. Nhà đương kim vô địch hiện chỉ còn cách danh hiệu World Cup thứ tư trong lịch sử đúng hai trận thắng.

Dù bộ khung từng vô địch World Cup 2022 đã bắt đầu chịu tác động của tuổi tác, đội bóng của HLV Lionel Scaloni vẫn duy trì sự cân bằng giữa kinh nghiệm, bản lĩnh và chất lượng chuyên môn. Đó tiếp tục là nền tảng giúp Argentina tiến sâu tại giải đấu.

Hàng công vẫn là điểm tựa lớn nhất của đại diện Nam Mỹ. Lionel Messi cùng các đồng đội đã ghi đúng ba bàn trong mỗi trận ở bốn trận gần nhất, nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên 17. Argentina chỉ còn kém một bàn so với kỷ lục ghi 18 bàn trong một kỳ World Cup mà chính họ thiết lập từ năm 1930.

Nếu đưa Argentina vào chung kết, Lionel Scaloni sẽ trở thành HLV thứ bảy trong lịch sử dẫn dắt một đội tuyển góp mặt ở hai trận chung kết World Cup, đồng thời nối gót người đồng hương Carlos Bilardo. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến cột mốc lịch sử đó, nhà cầm quân 48 tuổi sẽ phải cùng các học trò vượt qua thử thách mang tên tuyển Anh của Thomas Tuchel.

Đội tuyển Argentina.

Đây sẽ là lần thứ sáu đội tuyển Anh và Argentina đối đầu tại World Cup. Qua năm lần chạm trán trước đó, cán cân thành tích gần như cân bằng, với mỗi cuộc đối đầu đều để lại một dấu ấn khó quên trong lịch sử bóng đá thế giới.

Mối duyên nợ giữa hai đội bắt đầu từ World Cup 1962 với chiến thắng 3-1 nghiêng về Anh ở vòng bảng.

Bốn năm sau, “Tam sư” tiếp tục vượt qua Argentina 1-0 ở trận tứ kết trên sân Wembley. Trận đấu này gây tranh cãi bởi chiếc thẻ đỏ dành cho đội trưởng Antonio Rattín của Argentina. Anh sau đó tiến thẳng đến chức vô địch World Cup đầu tiên và cũng là duy nhất trong lịch sử.

Đến World Cup 1986, Argentina đòi lại món nợ bằng chiến thắng 2-1 ở tứ kết, trong trận đấu đi vào lịch sử với hai khoảnh khắc bất hủ của Diego Maradona: "Bàn tay của Chúa" và "Bàn thắng thế kỷ".

Tại World Cup 1998, hai đội hòa 2-2 sau 120 phút trong trận cầu căng thẳng, nổi tiếng với chiếc thẻ đỏ của David Beckham. Argentina sau đó thắng 4-3 trên chấm luân lưu để giành quyền đi tiếp.

Bốn năm sau ở World Cup 2002, Beckham hoàn tất màn “chuộc lỗi” khi thực hiện thành công quả phạt đền duy nhất, giúp Anh đánh bại Argentina 1-0 ở vòng bảng.

Thông tin lực lượng

Tuyển Anh tiếp tục đau đầu với vị trí hậu vệ phải khi Jarell Quansah vẫn bị treo giò, còn Reece James nhiều khả năng chưa đủ thể trạng để đá chính. Trong bối cảnh đó, Djed Spence là ứng viên sáng giá cho đội hình xuất phát, dù Ezri Konsa cũng có thể tiếp tục được kéo sang hành lang phải. Ở trung tâm hàng thủ, John Stones sẽ sát cánh cùng Marc Guehi.

Tuyến giữa của "Tam sư" cũng chịu tổn thất khi Jordan Henderson phải phẫu thuật chấn thương cổ tay gặp phải tại Mexico City và gần như chắc chắn vắng mặt. HLV Thomas Tuchel chỉ còn hy vọng Declan Rice kịp bình phục sau cơn ốm khiến anh thi đấu không đạt phong độ trong trận tứ kết với Na Uy.

Trên hàng công, Harry Kane đứng trước cột mốc lịch sử khi chuẩn bị có lần thứ 121 khoác áo tuyển Anh, vượt Wayne Rooney để trở thành cầu thủ không phải thủ môn ra sân nhiều nhất cho "Tam sư". Kỷ lục tuyệt đối vẫn thuộc về huyền thoại Peter Shilton với 125 lần khoác áo đội tuyển.

Jude Bellingham tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của Anh tại World Cup 2026. Tiền vệ của Real Madrid đã ghi cú đúp ở hai trận liên tiếp, nâng thành tích lên 6 bàn, ngang bằng Kane. Bộ đôi này vẫn còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu Chiếc giày Vàng, dù đang kém Lionel Messi hai pha lập công.

Bên phía Argentina, Lionel Messi dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 8 bàn thắng. Dù đã đá hỏng hai quả phạt đền tại giải, đội trưởng Argentina vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng lớn khi chạm mốc 10 lần góp dấu giày vào bàn thắng (ghi bàn và kiến tạo) tại hai kỳ World Cup liên tiếp.

HLV Lionel Scaloni nhiều khả năng sẽ chỉ có một sự cân nhắc đáng kể trên hàng công, giữa Julian Alvarez và Lautaro Martinez, hai tiền đạo đều ghi bàn trong hiệp phụ ở trận tứ kết, để đá cặp cùng Messi.

Ở tuyến giữa, Thiago Almada tạo dấu ấn tích cực sau khi vào sân từ ghế dự bị, nhưng Leandro Paredes vẫn được đánh giá cao hơn nhờ khả năng đánh chặn và cân bằng đội hình. Vì vậy, Argentina được dự đoán sẽ giữ nguyên bộ khung đã giúp họ vượt qua Thụy Sĩ để bước vào bán kết.