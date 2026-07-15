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Chuyên gia Việt: Anh và Argentina, đội nào bền bỉ hơn sẽ giành chiến thắng

Vĩnh Xuân

TPO - Trận bán kết giữa Anh và Argentina tại World Cup 2026 diễn ra giữa 2 tập thể đang hao tổn về thể lực sau những trận knock-out dai dẳng. Theo các chuyên gia bóng đá Việt Nam, nếu đội nào bền bỉ hơn, đội đó sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

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Kể từ lần chạm trán gần nhất tại vòng bảng World Cup 2002, phải mất gần một phần tư thế kỷ, hai nền bóng đá đầy duyên nợ Anh và Argentina mới lại có dịp tái đấu ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Nhắc đến Anh và Argentina là nhắc đến những ký ức trường tồn: từ "Bàn tay của Chúa" và “Bàn thắng thế kỷ” của Diego Maradona năm 1986, đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của David Beckham năm 1998.

Đêm nay, tại Atlanta, sức nóng của những cuộc chạm trái ấy lại hiện về. Không còn là những câu chuyện của thế kỷ trước, lần này món nợ lịch sử sẽ được thanh toán sòng phẳng bằng tấm vé bước vào trận tranh ngôi vương toàn cầu.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, trận đấu sắp tới khó cống hiến khi 2 đội vừa trải qua vòng tứ kết mệt nhoài. Anh bị Na Uy, Argentina bị Thụy Sĩ kéo vào 2 hiệp phụ hao tổn thể lực.

“Cả hai đội tuyển bước vào trận bán kết này trong trạng thái thể lực bị bào mòn nghiêm trọng sau những trận tứ kết nghẹt thở kéo dài 120 phút”, HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định. “Tôi dự đoán trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa, đầy kịch tính và được quyết định bằng loạt đá luân lưu. Tuyển Anh hẳn phải tin rằng họ đủ khả năng giành chiến thắng. Và họ thực sự đủ khả năng nếu đủ sức bền”.

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Argentina phải đá hiệp phụ ở 2/3 trận knock-out vừa qua

Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Thắng tin rằng cả 2 đội Anh và Argentina đều tồn tại những vấn đề. Ngoài thể lực bị bào mòn, 2 tập thể này còn gặp một số trục trặc ở khâu phòng ngự. Anh vẫn mất Quansah trong khi Argentina liên tục thủng lưới ở cả 3 trận knock-out vừa qua với trung bình 1,67 bàn thua/trận.

“Đây là 2 đội bóng không hoàn hảo, đặc biệt ở khâu phòng ngự. Nhưng họ sở hữu một vài tài năng đẳng cấp thế giới có khả năng tỏa sáng dưới áp lực. Trận bán kết này thực tế sẽ căng thẳng hơn nhiều so với dự đoán của mọi người. Argentina là đương kim vô địch, với cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu (Messi).

Trong khi đó tuyển Anh sở hữu một nhân tố đột biến cao là Jude Bellingham, người dường như được thúc đẩy bởi ý chí chiến thắng mãnh liệt. Màn thể hiện của Bellingham đang giúp đội bóng của Thomas Tuchel tiến xa và có thể tiến xa hơn nữa.

Tôi dự đoán trận đấu này sẽ rất căng thẳng cả về mặt cảm xúc lẫn thể lực. Và những phút cuối, cả 2 có thể lộ ra những điểm yếu phòng thủ. Đội bóng nào sở hữu chiều sâu đội hình tốt hơn và sức chịu đựng bền bỉ hơn sẽ làm chủ cuộc chơi".

Vĩnh Xuân
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