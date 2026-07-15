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Bé Xuân Mai hiện tại

Trạch Dương

TPO - Sau hơn 20 năm gần như vắng bóng khỏi làng nhạc, Xuân Mai kết hợp cùng Xuân Nghi trong ca khúc "Có ai quan tâm mình đâu?". Cô trở lại sau nhiều năm tập trung cho gia đình, khó nhận ra hình ảnh "thần tượng âm nhạc" một thời.

Sau hơn 20 năm gần như vắng bóng khỏi thị trường âm nhạc, ca sĩ Xuân Mai trở lại với dự án mới, kết hợp cùng Xuân Nghi trong ca khúc Có ai quan tâm mình đâu? Đây là lần đầu hai giọng ca gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ đứng chung trong sản phẩm âm nhạc.

Sự trở lại của Xuân Mai thu hút sự quan tâm của khán giả. Sau nhiều năm sống kín tiếng tại Mỹ chăm lo gia đình, nữ ca sĩ cho biết cô muốn đứng trên sân khấu lần nữa, nhưng băn khoăn chưa biết bắt đầu từ đâu.

Cuộc gặp gỡ với Xuân Nghi diễn ra nhờ sự kết nối của người bạn chung. Lời mời tham gia dự án làm cô cảm thấy đúng người, đúng thời điểm, quyết định nhận lời sau thời gian dài không đi hát.

Nữ ca sĩ cho biết cô hồi hộp khi bước vào phòng thu sau hơn 20 năm. "Tôi hạnh phúc khi được làm công việc mình yêu thích. Tôi nhận ra mình nhớ sân khấu, micro đến nhường nào", Xuân Mai chia sẻ.

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Hình ảnh mới nhất của Xuân Mai.

Áp lực lớn nhất của lần tái xuất là khán giả vẫn nhớ đến cô là bé Xuân Mai. Ca sĩ mong mọi người nhìn nhận cô đã trưởng thành.

Hiện Xuân Mai sống cùng chồng và ba con tại bang Ohio (Mỹ). Nữ ca sĩ cho biết gia đình là chỗ dựa tinh thần quan trọng giúp cô đủ tự tin quay trở lại với nghệ thuật. Sự động viên từ chồng và mẹ giúp cô vượt qua rào cản tâm lý, tiếp tục đi hát trở lại.

Sau nhiều năm không liên lạc, Xuân Nghi chủ động nhắn tin mời Xuân Mai tham gia dự án mới. Trong quá trình kết hợp, Xuân Mai ở lại nhà bạn để cả hai chỉnh sửa ca từ, hoàn thiện bài hát và có thêm thời gian trò chuyện. Đây là dịp để hai người kết nối lại sau nhiều năm.

Xuân Mai tên thật là Trương Hoàng Xuân Mai, sinh năm 1995 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố cô là ca sĩ Tuấn Cảnh, mẹ là nghệ sĩ guitar Thu Thu. Xuân Mai được biết đến từ năm hai tuổi, từng là một trong những giọng ca nhí nổi bật của làng nhạc Việt với nhiều album thiếu nhi, trong đó có Con cò bé bé. Cô từng thực hiện live show riêng khi mới 5 tuổi và phát hành hơn 30 album cá nhân cũng như album chung.

Năm 9 tuổi, Xuân Mai theo mẹ sang Mỹ định cư. Cô thỉnh thoảng về Việt Nam biểu diễn trước khi lập gia đình vào năm 2015. Hiện ca sĩ sống cùng chồng và ba con tại bang Ohio, Mỹ.

Xuân Nghi cũng là gương mặt quen thuộc của dòng nhạc thiếu nhi những năm đầu thập niên 2000. Sau thời gian học tập và sinh sống tại Mỹ, cô trở về Việt Nam để tiếp tục con đường ca hát. Gần đây, Xuân Nghi trở lại với chương trình Chị đẹp đạp gió mùa thứ hai.

Trạch Dương
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