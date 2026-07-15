Cảnh báo giả mạo thu tiền đăng ký dự thi Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026

TPO - Ngày 14/7, AIMO quốc tế phát hành văn bản chính thức cảnh báo việc một số đơn vị tự ý quảng bá, thu tiền liên quan đến AIMO Open 2026 tại Việt Nam khi chưa được cho phép.

Tiền Phong là đơn vị duy nhất tổ chức cho học sinh Việt Nam tham dự Vòng Chung kết AIMO Quốc tế 2026.

Theo văn bản do Tiến sĩ Obi Wong, Tổng Thư ký AIMO quốc tế ký, trong những tháng gần đây, AIMO quốc tế phát hiện một số đơn vị quảng bá chương trình AIMO Open 2026 tại Việt Nam khi chưa được cho phép.

AIMO quốc tế khẳng định Công ty Cổ phần Tiền Phong (Báo Tiền Phong) là đơn vị duy nhất được quảng bá, tổ chức cho học sinh Việt Nam tham dự Vòng Chung kết AIMO Open 2026.

Đây cũng là đơn vị duy nhất hỗ trợ AIMO quốc tế thực hiện việc thu phí tham dự từ thí sinh Việt Nam.

AIMO quốc tế xác nhận Tiền Phong là đơn vị duy nhất tổ chức học sinh Việt Nam tham dự Vòng Chung kết AIMO Open 2026.

Thông báo này là căn cứ quan trọng nhằm bảo đảm tính thống nhất, minh bạch trong quá trình đăng ký, tổ chức và thực hiện các nghĩa vụ tài chính của thí sinh Việt Nam tham dự AIMO quốc tế.

Không tự ý chuyển phí cho AIMO quốc tế

Theo xác nhận của AIMO quốc tế, các trường học, trung tâm giáo dục, doanh nghiệp và cá nhân không được tự nhận là đơn vị tổ chức AIMO Open 2026 tại Việt Nam, tự triển khai tuyển chọn, thu tiền hoặc chuyển phí trực tiếp cho AIMO quốc tế khi chưa được Tiền Phong xác nhận hoặc ủy quyền bằng văn bản.

Các cơ sở giáo dục có thể phối hợp tuyên truyền, động viên học sinh, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ và tổ chức các hoạt động ôn luyện phù hợp.

Đại diện Ban tổ chức trao giải cho thí sinh tại Vòng chung kết Quốc gia.

Tuy nhiên, việc đăng ký chính thức và nộp phí tham dự Vòng Chung kết AIMO Open 2026 cần được thực hiện theo quy trình, tài khoản và hướng dẫn do Ban Tổ chức AIMO Việt Nam do Báo Tiền Phong công bố.

Nhà trường và các đơn vị phối hợp không nên tự ý đứng ra thu tiền của phụ huynh rồi chuyển thẳng cho một tổ chức, doanh nghiệp hoặc đầu mối nước ngoài. Việc này có thể dẫn đến rủi ro trong quá trình xác nhận đăng ký, xác định tư cách dự thi, cấp hóa đơn, chứng từ, bảo đảm quyền lợi của thí sinh và giải quyết các tình huống phát sinh.

Bảo vệ quyền lợi của học sinh, phụ huynh

Ban Tổ chức khuyến nghị phụ huynh không chuyển tiền chỉ dựa trên thông tin từ các nhóm mạng xã hội, tin nhắn cá nhân, giáo viên, trung tâm hoặc những đơn vị tự giới thiệu có khả năng đăng ký trực tiếp với AIMO quốc tế.

Trước khi đăng ký, phụ huynh cần kiểm tra thông báo chính thức của Báo Tiền Phong và Ban Tổ chức AIMO Việt Nam, đồng thời đối chiếu tên đơn vị thụ hưởng, số tài khoản, nội dung chuyển khoản và các khoản phí được công bố.

Trường hợp một đơn vị đề nghị phụ huynh nộp tiền vào tài khoản cá nhân, tài khoản của tổ chức không được Ban Tổ chức công bố hoặc đề nghị chuyển trực tiếp ra nước ngoài, phụ huynh cần liên hệ với Ban Tổ chức AIMO Việt Nam để xác minh trước khi thực hiện giao dịch.

Việc đăng ký qua đầu mối không được xác nhận hoặc ủy quyền có thể dẫn đến tình trạng thông tin thí sinh không được cập nhật vào hệ thống chính thức, khoản phí không được xác nhận hoặc các quyền lợi của học sinh không được bảo đảm đầy đủ.

Theo lịch, Vòng Chung kết Quốc tế Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 2/8 tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai (Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, Hà Nội).