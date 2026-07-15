Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

VKU và KOICA lan tỏa tri thức và đổi mới sáng tạo thông qua ICT Community Innovation 2026

Thanh Hiền

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng vừa phối hợp với KOICA tổ chức cuộc thi ICT Community Innovation Hackathon 2026.

Chương trình là một trong những hoạt động tiêu biểu của mạng lưới KOICA CIAT Alumni nhằm lan tỏa những kiến thức, kinh nghiệm và giá trị thu được từ các chương trình đào tạo tăng cường năng lực của KOICA tại Hàn Quốc tới sinh viên Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối giữa cựu học viên KOICA, tình nguyện viên World Friends Korea KOICA, giảng viên và sinh viên VKU.

viet-han-3.jpg
Dự án giành giải Nhất tại cuộc thi.

Cuộc thi thu hút 50 đội thi với 250 học sinh các trường THPT và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Các đội thi trải qua các vòng đăng ký ý tưởng, sơ khảo, đào tạo - cố vấn, hoàn thiện sản phẩm và vòng chung kết. Các đội đã phát triển các giải pháp trên ứng dụng ICT trong các lĩnh vực chuyển đổi số, giáo dục, môi trường, nông nghiệp, y tế, đô thị thông minh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Tại vòng chung kết, 8 đội thi xuất sắc trình bày sản phẩm trước hội đồng giám khảo, bảo vệ tính mới, tính khả thi cũng như giá trị ứng dụng của từng giải pháp.

Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho dự án “V-K SafePulse - Smart Emergency health & security network system for telecom blind spots”; giải Nhì cho dự án “Omnicare AI”; 2 giải Ba cho dự án “AI-Powered Education system” và “SOSFlow - The Coordination Layer Behind Every Rescue Call”; 4 giải khuyến khích.

Với phần thưởng hiện vật có tổng trị giá tương đương gần 80 triệu đồng, các giải thưởng không chỉ là sự động viên đối với các đội thi mà còn mở ra cơ hội tiếp tục hoàn thiện, phát triển sản phẩm để triển khai trong thực tiễn.

viet-han-2.jpg
KOICA trao gói tài trợ hệ thống đèn năng lượng mặt trời hỗ trợ chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa hè xanh năm 2026 của Đoàn Thanh niên VKU.

Cuộc thi ICT Community Innovation 2026 còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm xã hội thông qua sự đồng hành của câu lạc bộ cựu học viên KOICA đối với các hoạt động vì cộng đồng của VKU. Cụ thể, KOICA đã trao gói tài trợ hệ thống đèn năng lượng mặt trời trị giá 2.000 USD nhằm hỗ trợ chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa hè xanh năm 2026 của Đoàn Thanh niên VKU.

Công trình sẽ được lắp đặt cho 146 hộ dân và Nhà văn hóa tại Nóc Ngọc Lê, xã Trà Linh (thành phố Đà Nẵng), góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời khuyến khích sử dụng nguồn năng lượng sạch và phát triển bền vững.

KOICA Global Fellowship Program - CIAT là chương trình nâng cao, phát triển nguồn nhân lực của chính phủ Hàn Quốc được thực hiện thông qua KOICA. Trong khuôn khổ chương trình, KOICA mời các nhà lãnh đạo tương lai, cán bộ, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia các lĩnh vực từ các quốc gia đối tác tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực tại Hàn Quốc. Hơn 5.700 lượt cán bộ, học viên Việt Nam đã tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực trong khuôn khổ chương trình KOICA CIAT từ năm 1991 tới nay. Mạng lưới kết nối các cựu học viên KOICA nhằm duy trì hợp tác chuyên môn, chia sẻ tri thức, triển khai các hoạt động học thuật, các hoạt động vì cộng đồng và tăng cường hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc.

Thanh Hiền
#VKU #KOICA #lan tỏa tri thức #đổi mới sáng tạo #ICT #Đà Nẵng #tình nguyện

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe