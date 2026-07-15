VKU và KOICA lan tỏa tri thức và đổi mới sáng tạo thông qua ICT Community Innovation 2026

Chương trình là một trong những hoạt động tiêu biểu của mạng lưới KOICA CIAT Alumni nhằm lan tỏa những kiến thức, kinh nghiệm và giá trị thu được từ các chương trình đào tạo tăng cường năng lực của KOICA tại Hàn Quốc tới sinh viên Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối giữa cựu học viên KOICA, tình nguyện viên World Friends Korea KOICA, giảng viên và sinh viên VKU.

Dự án giành giải Nhất tại cuộc thi.

Cuộc thi thu hút 50 đội thi với 250 học sinh các trường THPT và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Các đội thi trải qua các vòng đăng ký ý tưởng, sơ khảo, đào tạo - cố vấn, hoàn thiện sản phẩm và vòng chung kết. Các đội đã phát triển các giải pháp trên ứng dụng ICT trong các lĩnh vực chuyển đổi số, giáo dục, môi trường, nông nghiệp, y tế, đô thị thông minh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Tại vòng chung kết, 8 đội thi xuất sắc trình bày sản phẩm trước hội đồng giám khảo, bảo vệ tính mới, tính khả thi cũng như giá trị ứng dụng của từng giải pháp.

Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho dự án “V-K SafePulse - Smart Emergency health & security network system for telecom blind spots”; giải Nhì cho dự án “Omnicare AI”; 2 giải Ba cho dự án “AI-Powered Education system” và “SOSFlow - The Coordination Layer Behind Every Rescue Call”; 4 giải khuyến khích.

Với phần thưởng hiện vật có tổng trị giá tương đương gần 80 triệu đồng, các giải thưởng không chỉ là sự động viên đối với các đội thi mà còn mở ra cơ hội tiếp tục hoàn thiện, phát triển sản phẩm để triển khai trong thực tiễn.

KOICA trao gói tài trợ hệ thống đèn năng lượng mặt trời hỗ trợ chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa hè xanh năm 2026 của Đoàn Thanh niên VKU.

Cuộc thi ICT Community Innovation 2026 còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm xã hội thông qua sự đồng hành của câu lạc bộ cựu học viên KOICA đối với các hoạt động vì cộng đồng của VKU. Cụ thể, KOICA đã trao gói tài trợ hệ thống đèn năng lượng mặt trời trị giá 2.000 USD nhằm hỗ trợ chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa hè xanh năm 2026 của Đoàn Thanh niên VKU.

Công trình sẽ được lắp đặt cho 146 hộ dân và Nhà văn hóa tại Nóc Ngọc Lê, xã Trà Linh (thành phố Đà Nẵng), góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời khuyến khích sử dụng nguồn năng lượng sạch và phát triển bền vững.