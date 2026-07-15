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Pháp luật

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Chủ nhà nghỉ bị khống chế, cướp sạch số vàng đeo trên người trị giá gần 2 tỷ đồng

Hoàng An

TPO - Nguyễn Trung Hiếu và Nguyễn Việt Duy đều thất nghiệp, họ quen nhau qua mạng xã hội và rủ nhau đi cướp vàng của chủ một nhà nghỉ trên phố Ngọc Hà (Hà Nội).

Tang vật đã bị nung chảy, không thể thu hồi

Ngày 15/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Trung Hiếu (SN 1996, ở TP Hải Phòng) mức án 20 năm tù và Nguyễn Việt Duy (SN 1990, ở Hà Nội) mức án 19 năm tù tội “Cướp tài sản”.

Về tang vật vụ án, Hội đồng xét xử cho hay, các chủ tiệm vàng đã mua lại số vàng trên của hai bị cáo đã nung chảy vàng nên không thể thu giữ. HĐXX yêu cầu các bị cáo bồi thường bằng tiền cho người bị hại.

Theo cáo trạng, Hiếu và Duy là những đối tượng không có nghề nghiệp, quen biết nhau qua Facebook. Duy sử dụng tài khoản có tên “Cuộc đời” để liên lạc và rủ nhau đi cướp tài sản lấy tiền ăn tiêu.

Được bạn rủ, Hiếu nói cho Duy biết, trước đây thường nghỉ trọ ở phố Ngọc Hà do bà H. (SN 1955) là chủ nhà nghỉ. Người phụ nữ ở một mình trong ngõ, vắng người thuê, ra vào không có hệ thống camera an ninh. Bà H. lại thường xuyên đeo nhiều loại trang sức bằng vàng trên người nên Hiếu chú ý lên kế hoạch cùng Duy thực hiện vụ cướp.

Cáo trạng xác định, bị cáo Duy đồng ý và cả hai bàn bạc rồi phân công Duy tìm mua 2 dùi cui điện làm công cụ hỗ trợ.

Khoảng 18h ngày 22/4/2025, Duy điều khiển xe máy đến đón Hiếu tại bến xe buýt ở xã Sóc Sơn, rồi cùng đến nhà nghỉ thuê phòng và thống nhất đến trưa hôm sau sẽ đi cướp. Đến 14h chiều hôm sau, Duy và Hiếu chở nhau đến nhà nghỉ của bà H. ở ngõ 108 Ngọc Hà, thuê phòng nghỉ, lựa lúc bà H. không để ý liền ra tay.

Cơ quan truy tố cho rằng, số vàng cướp được, Hiếu và Duy đem bán ở nhiều cửa hàng vàng, thu hơn 1,4 tỷ đồng. Trong đó, Duy bán được hơn 698 triệu đồng; Hiếu bán được hơn 719 triệu đồng.

Riêng chiếc điện thoại của nạn nhân, bị cáo Hiếu chưa kịp bán, đã nộp cho Cơ quan điều tra.

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Hai bị cáo Nguyễn Trung Hiếu và Nguyễn Việt Duy.

Bán vàng lấy tiền ăn tiêu, nạp game

Theo lời khai của Hiếu tại tòa, lúc 7h tối hôm 23/4/2025, Duy kiếm cớ phòng nghỉ bị mất nước để gọi bà H. lên phòng. Trong khi đó, bị cáo Hiếu đứng nấp sau cửa, đợi bà H. bước vào liền cầm dùi cui tấn công bà chủ nhà nghỉ, khiến nạn nhân ngã ra sàn.

Bà H. đứng dậy bỏ chạy thì bị Duy kéo giật lại rồi cầm dùi cui điện dí vào cánh tay làm trượt chân, ngã ngửa lên giường ngủ. Hiếu sau đó bảo Duy giữ tay bà H. không cho vùng vẫy, đồng thời kéo chăn lên giường, bịt miệng để nạn nhân không thể kêu cứu.

Bị cáo Hiếu cũng thừa nhận trong lúc Duy giữ tay nạn nhân, bị cáo giật đứt 5 chiếc vòng ở tay bên phải, 2 chiếc vòng ở bên tay trái, 1 sợi dây ở chân phải, 2 sợi dây chuyền ở cổ nạn nhân. Gom hết số trang sức bằng vàng kể trên cùng chiếc điện thoại của nạn nhân, hai kẻ cướp lên xe máy bỏ đi. Cả hai chia nhau thành quả, rồi ai đi đường người đấy trốn tránh lực lượng chức năng.

Bị cáo Duy tại tòa cũng khai, số tiền bán vàng, các bị cáo dùng ăn tiêu, trả nợ và nạp tiền vào tài khoản để chơi game.

Trình bày tại tòa, nạn nhân H. cho hay, khi vừa bước vào phòng nghỉ, bà bị hai thanh niên vít cổ xuống, dí dùi cui, khiến bà rất sợ hãi và đau đớn. Bà đánh giá, hành vi phạm tội của 2 bị cáo rất thành thạo.

Theo bà H. thời điểm bị 2 tên cướp giữ tay, lấy hết số vàng trên người, bà đã năn nỉ chúng để lại chiếc điện thoại vì trong đó có nhiều dữ liệu cá nhân nhưng chúng đã dùng ga trải giường để bịt miệng bà.

Cũng theo bà H. toàn bộ số vàng của bà bị cướp là 16 cây rưỡi, trị giá hơn 1,9 tỷ đồng.

Hoàng An
#Cướp vàng #Cướp chủ nhà nghỉ #Hai thanh niên cướp vàng #Cướp vàng của chủ nhà nghỉ

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