Ukraine tung video phá hủy trực thăng Mi-28 trên bầu trời Nga

TPO - Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine đã báo cáo về việc phá hủy một máy bay trực thăng tấn công Mi-28 Night Hunter tại tỉnh Belgorod (Nga).

Hãng thông tấn Pravda dẫn lời Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) của Ukraine - ông Robert "Magyar" Brovdi - cho biết: “Chiếc Mi-28 Night Hunter của Nga đã lao xuống đất sau khi bị phá hủy bởi các binh sĩ thuộc Trung đoàn Hệ thống Không người lái độc lập số 427 Rarog”.

Theo Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, cuộc tấn công xảy ra lúc khoảng 10h tại khu định cư Viazove thuộc tỉnh Belgorod.

Ông Brovdi cũng đã đăng tải một đoạn video ghi lại cuộc tấn công.

(Nguồn: Pravda)

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, ngày 12/7, ông Brovdi đã công bố video về các cuộc tấn công vào 14 tàu Nga trên Biển Azov vào đêm ngày 11, rạng sáng 12/7.