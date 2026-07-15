Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Ukraine tung video phá hủy trực thăng Mi-28 trên bầu trời Nga

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine đã báo cáo về việc phá hủy một máy bay trực thăng tấn công Mi-28 Night Hunter tại tỉnh Belgorod (Nga).

Hãng thông tấn Pravda dẫn lời Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) của Ukraine - ông Robert "Magyar" Brovdi - cho biết: “Chiếc Mi-28 Night Hunter của Nga đã lao xuống đất sau khi bị phá hủy bởi các binh sĩ thuộc Trung đoàn Hệ thống Không người lái độc lập số 427 Rarog”.

Theo Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, cuộc tấn công xảy ra lúc khoảng 10h tại khu định cư Viazove thuộc tỉnh Belgorod.

Ông Brovdi cũng đã đăng tải một đoạn video ghi lại cuộc tấn công.

(Nguồn: Pravda)

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, ngày 12/7, ông Brovdi đã công bố video về các cuộc tấn công vào 14 tàu Nga trên Biển Azov vào đêm ngày 11, rạng sáng 12/7.

Minh Hạnh
Pravda
#Nga #Ukraine #máy bay không người lái Ukraine tấn công Nga #trực thăng Mi-28 Nga #xung đột Nga Ukraine #tin tức Nga Ukraine mới nhất

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe