Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Iran đe dọa chặn toàn bộ xuất khẩu năng lượng Trung Đông

Bình Giang

TPO - Ngày 15/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo sẽ chặn toàn bộ hoạt động xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa.

iran.jpg
Người dân Iran cầm poster chân dung Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei trong buổi lễ tưởng nhớ cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei tại Tehran, ngày 14/7. (Ảnh: AP)

“Hoặc dầu mỏ và khí đốt của khu vực sẽ được xuất khẩu cho tất cả mọi người, hoặc sẽ không dành cho bất kỳ ai”, IRGC tuyên bố.

Mỹ đã tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân với Iran và tăng cường không kích nước này, nhằm đáp trả việc Tehran quyết không từ bỏ việc kiểm soát eo biển Hormuz và tấn công tàu vận tải đi qua.

Theo giới chức Iran, các đợt ném bom của Mỹ đã đánh trúng 1 doanh trại quân đội, khiến ít nhất 7 binh sĩ thiệt mạng và hơn 260 người bị thương.

Nhiều ngày qua, các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran trên khắp Trung Đông cùng hàng loạt lời đe dọa mới đã làm sụp đổ thỏa thuận đình chiến tạm thời, đẩy khu vực đứng trước nguy cơ quay trở lại một cuộc chiến toàn diện.

Mỹ lần đầu áp đặt phong tỏa Iran vào tháng 4, sau đó dỡ bỏ vào tháng 6, sau khi hai bên ký thỏa thuận tạm thời để đình chỉ giao tranh và dành 60 ngày cho đàm phán về các vấn đề như chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán rơi vào bế tắc, khi giao tranh quanh eo biển Hormuz leo thang.

Sau khi lệnh phong tỏa được tái áp đặt, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sáng nay cho biết lực lượng của họ vừa tiến hành đợt không kích kéo dài 7 giờ đồng hồ, đánh vào hàng chục mục tiêu trên khắp lãnh thổ Iran.

Một trong các mục tiêu là doanh trại của Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 388 tại tỉnh Sistan và Baluchestan - đơn vị vận hành xe tăng và xe bọc thép. Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin Mỹ đã phóng ít nhất 13 tên lửa vào mục tiêu này, khiến 7 quân nhân thiệt mạng, trong đó có cả binh sĩ nghĩa vụ và quân nhân chuyên nghiệp, đồng thời làm nhiều người khác bị thương.

Người phát ngôn Chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani cho biết, hơn 30 người đã thiệt mạng trong các đợt tấn công gần đây.

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Iran Hossein Kermanpour, chỉ riêng đợt không kích trong đêm qua đã khiến hơn 260 người bị thương - con số cao nhất kể từ khi xung đột bùng phát trở lại.

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin, quân đội nước này tuyên bố sẽ có “phản ứng mang tính quyết định đối với hành động gây hấn của Mỹ”.

Sáng nay, Bahrain và Kuwait liên tục phát còi báo động tên lửa Iran bay tới. Jordan cho biết đã bắn hạ 3 tên lửa của Iran. Tehran tuyên bố đã tấn công cả 3 quốc gia, nơi đều có căn cứ quân sự của Mỹ.

Đô đốc Brad Cooper - Tư lệnh CENTCOM, cho biết Iran đã phóng hàng chục tên lửa và máy bay không người lái vào các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh.

Trả lời Fox News tối 14/7, Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ sẽ tiếp tục mở thêm các đợt không kích trong 2 ngày tới, có thể tấn công các cây cầu và nhà máy điện của Iran nếu đàm phán không được nối lại.

Các nước trung gian trong khu vực vẫn đang nỗ lực đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đối thoại.

Bình Giang
Theo AP
#Eo biển Hormuz #Trung Đông #Dầu mỏ #Năng lượng #Chiến tranh Mỹ - Iran

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe