Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thăm, tặng quà tại Tuyên Quang

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, thăm, tặng quà tại Tuyên Quang.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn công tác thắp hương tri ân các liệt sĩ tại Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Ngày 15/7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên - Đài hương 468; thăm, tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ và gia đình chính sách trên địa bàn xã Thanh Thủy.

Tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên - Đài hương 468, Đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Mặt trận Vị Xuyên là nơi diễn ra những trận chiến đấu vô cùng ác liệt, có hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, hơn 9.000 người bị thương và đến nay vẫn còn hàng nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, quy tập.

Đoàn công tác đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang và Đội Rà phá bom mìn thuộc Công ty TNHH MTV Xử lý bom mìn 319, Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa hỏi thăm, động viên các lực lượng rà phá bom mìn tại xã Thanh Thủy. (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Trong thời gian qua, hai đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ triển khai nhiệm vụ rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ khi thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm", đến nay đã quy tập được 28 hài cốt liệt sĩ và 5 mộ tập thể.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục khắc phục khó khăn, tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm".

Đoàn công tác cũng đến thăm, làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, nắm tình hình công tác quản lý biên giới, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Thanh Thủy. (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Nhân dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách; trao quà cho các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh tại xã Thanh Thủy; tặng quà cho 4 tập thể và hỗ trợ sữa trị giá 216 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thanh Thủy.

Tại chương trình, lãnh đạo Bộ Y tế tặng 50 suất quà, 50 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo và tặng quà cho Trạm Y tế xã Thanh Thủy. Tư lệnh Quân khu 2 tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thanh Thủy.

Trước đó, chiều 14/7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.