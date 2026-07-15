Phát hiện thêm 19 hài cốt liệt sĩ cùng 1 bộ hài cốt tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng

TPO - Trong ngày 15/7, các cán bộ, chiến sĩ đã tìm kiếm, phát hiện và cất bốc, quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ và 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng 13 bộ di vật kèm theo, tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Chiều 15/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết trong ngày 15/7, đội chia quân số thành nhiều bộ phận tiếp tục tiến hành đào, tìm kiếm, phát hiện, cất bốc và quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ và 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng 13 bộ di vật kèm theo tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Các đội quy tập thực hiện nhiệm vụ ngày 15/7.

Sau hơn 1 tuần thực hiện nhiệm vụ, tính đến hết ngày 15/7, lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 93 hài cốt liệt sĩ; 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Các di vật đã phần nào cung cấp manh mối về nhân thân, danh tính các liệt sĩ trong quá trình chiến đấu và hy sinh. Trong số này, từ di vật là quyết định điều động ghi rõ họ tên, cơ quan chức năng bước đầu xác định danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Các hài cốt liệt sĩ được bảo quản trang trọng tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Ngô Tùng

Ngày mai (16/7), lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.