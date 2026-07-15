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Làm rõ nguyên nhân cá chết trắng hồ

Phạm Trường

TPO - Nhiều loài cá bên trong hồ Đồng Nững ở xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa) bất ngờ chết nổi trắng khiến người dân địa phương lo lắng và mong cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.

Nhiều ngày qua, người dân thôn An Lạc, xã Hoằng Tiến (Thanh Hoá), lo lắng trước hiện tượng cá chết hàng loạt tại khu vực hồ Đồng Nững trên địa bàn. Theo người dân địa phương, cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt nước và dạt vào ven bờ, bốc mùi hôi tanh nồng nặc, gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân khu vực.

“Quanh khu vực hồ có nhiều hộ dân sinh sống, cá chết không rõ nguyên nhân khiến người dân lo lắng. Mong cơ quan chuyên môn vào cuộc kiểm tra, lấy mẫu nước, làm rõ nguyên nhân và có biện pháp xử lý môi trường”, người dân thôn An Lạc chia sẻ.

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Nhiều loại cá chết nổi trắng, dạt vào bờ hồ Đồng Nững (xã Hoằng Tiến).

Theo ghi nhận, cá chết xuất hiện dày đặc quanh bờ hồ. Không chỉ các loại cá nhỏ mà nhiều loại cá như cá trắm, mè, rô phi... trọng lượng từ 2-3 kg cũng chết nổi trên mặt nước. Mùi hôi từ xác cá phân huỷ bốc lên nồng nặc, lan rộng ra khu vực xung quanh.

Phía thượng nguồn hồ Đồng Nững hiện có một trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn. Bên trong khu vực trang trại tồn tại nhiều hố chứa nước thải và rãnh thoát nước lộ thiên, không được che phủ. Nước trong các hố có màu đen.

Hồ Đồng Nững có diện tích hơn 10 ha, được chia thành 4 hồ nhỏ với bờ bao ngăn cách. Tại khu vực hồ xảy ra hiện tượng cá chết, nằm sát trang trại chăn nuôi lợn, có dấu hiệu nước màu đen từ phía trang trại chảy ra.

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Một số vị trí tại hồ Đồng Nững đổi màu nâu đen.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Hoằng Tiến cho biết, sau khi nắm thông tin, xã đã cử cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.

“Về nghi vấn trang trại lợn cạnh hồ xả thải khiến cá chết, xã đang yêu cầu phòng chuyên môn, kiểm tra để làm rõ. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm”, vị lãnh đạo địa phương thông tin.

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Hồ cá chết có dòng nước màu đen chảy ra từ khu vực trại lợn gần cạnh.

Theo chính quyền xã Hoằng Tiến, khu vực trang trại lợn cạnh hồ Đồng Nững đã hoạt động nhiều năm qua và từng bị xử lý vi phạm liên quan môi trường. Trang trại này hiện nuôi lợn nái, lợn con và lợn thịt với tổng đàn khoảng vài trăm con. Còn khu vực hồ Đồng Nững trước đó từng được chủ trại lợn thuê quản lý. Sau khi thanh lý hợp đồng đã bàn giao lại hồ cho UBND xã quản lý.

Phạm Trường
#cá chết #hồ Đồng Nững #ô nhiễm #trang trại lợn #môi trường #Thanh Hóa

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