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Pháp luật

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Bắt Giám đốc và Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội nhà văn vì liên quan đến cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Thanh Hà

TPO - Liên quan đến cuốn sách “Chuyện với Thanh – lời kể mới về ánh sáng”, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt giữ Giám đốc, Tổng biên tập và Trưởng ban biên tập Nhà xuất bản Hội nhà văn.

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Bị can Đào Bá Đoàn, Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội nhà văn.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thuý Hằng (SN 1976, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) - Giám đốc Nhà xuất bản Hội nhà văn; Đào Bá Đoàn (SN 1971, trú tại phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) - Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội nhà văn và Nguyễn Văn Yên (SN 1962, trú tại phường Phú Thượng, TP Hà Nội) - Trưởng ban biên tập Nhà xuất bản Hội nhà văn.

Công an TP Hà Nội cho biết, cả 3 bị can trên đã có hành vi biên tập, chỉnh sửa, xuất bản, quảng bá cuốn sách có tựa đề “Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng”. Nội dung của cuốn sách này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

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Bị can Nguyễn Thuý Hằng - Giám đốc Nhà xuất bản Hội nhà văn.

Hành vi vi phạm của các đối tượng đã phạm vào tội “Làm, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn theo quy định pháp luật.

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Bị can Nguyễn Văn Yên - Trưởng ban biên tập Nhà xuất bản Hội nhà văn.

Được biết, đầu năm 2026, Nguyễn Thành Nam tác giả cuốn sách “Chuyện với Thanh – lời kể mới về ánh sáng” ký hợp đồng 1 tỷ đồng với Nhà xuất bản Hội nhà văn. Trong đó chi 120 triệu cho 3 cá nhân trên; 280 triệu đồng chi in ấn, quảng cáo, ra mắt sách; hơn 600 triệu còn lại nhà xuất bản vẫn đang giữ.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Thành Nam (SN 1961) - tác giả cuốn sách “Chuyện với Thanh – lời kể mới về ánh sáng” và Trần Việt Anh (SN 1993, cùng trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội).

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Bị can Nguyễn Thành Nam tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu điều tra, cả 2 bị can trên đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều video clip và cuốn sách có tựa đề “Chuyện với Thanh – lời kể mới về ánh sáng”, nội dung của các tài liệu này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã phạm vào tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Thanh Hà
#Xuyên tạc lịch sử và chế độ #Vi phạm pháp luật về tuyên truyền #Xúc phạm lãnh tụ Việt Nam #Hành vi làm và phát tán tài liệu trái phép #Điều tra xử lý tội phạm chống Nhà nước

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