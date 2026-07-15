Iran tung video tấn công nhiều mục tiêu quân sự Mỹ ở Vùng Vịnh

TPO - Iran công bố video về các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhiều căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait, Bahrain và Jordan. Đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz nếu Mỹ không chấm dứt các hoạt động quân sự.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và quân đội Iran sáng thứ Tư (15/7) tuyên bố đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait, Bahrain và Jordan để đáp trả các cuộc không kích mà Tehran cáo buộc Washington thực hiện trên lãnh thổ Iran.

Cơ quan này cho biết các cuộc tấn công được thực hiện trong khuôn khổ "Chiến dịch Nasr 2" thuộc làn sóng trả đũa thứ bảy của IRGC.

Iran công bố đoạn video ghi lại các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu của Mỹ trong khu vực.

IRGC nhắm vào các mục tiêu của Mỹ ở Kuwait, Jordan và Bahrain

Trong một tuyên bố, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cho biết lực lượng mặt đất và không quân đã nhắm mục tiêu vào "trung tâm liên lạc vệ tinh, radar tên lửa và phòng không, tổ hợp phòng không Patriot, kho quân sự và các bệ phóng tên lửa HIMARS của Mỹ tại Kuwait".

Tehran tuyên bố các cuộc tấn công nhằm đáp trả những đợt không kích của Mỹ vào miền nam Iran, trong đó IRGC cho biết bao gồm việc đánh bom một kho chứa lúa mì ở Hoveyzeh (Khuzestan) và một nhà máy nước khoáng ở Dehloran (Ilam).

Ngoài ra, căn cứ Sheikh Isa và căn cứ Ali Al-Salem ở Kuwait cũng được cho là nằm trong danh sách mục tiêu.

Theo tuyên bố của IRGC, trung tâm hậu cần và hỗ trợ chính của quân đội Mỹ tại Mina Abdullah (Kuwait) cũng đã bị tấn công.

Trong thông điệp gửi người dân Kuwait, IRGC khẳng định không coi Kuwait là đối thủ và kêu gọi nước này chấm dứt sự hiện diện của lực lượng Mỹ trên lãnh thổ.

Đối với Jordan, IRGC khẳng định đã tấn công căn cứ al-Azraq, phá hủy các nhà chứa máy bay chiến đấu F-15, F-16, F-35 cũng như một số máy bay không người lái MQ-9. Tuy nhiên, những tuyên bố này hiện chưa được phía Mỹ hoặc Jordan xác nhận.

Tại Bahrain, IRGC cho biết đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở của Hạm đội 5 của Mỹ, bao gồm trung tâm chỉ huy và kiểm soát, trung tâm liên lạc, kho phụ tùng quân sự và các bể chứa nhiên liệu.

Iran tuyên bố hoàn thành giai đoạn mới của chiến dịch "Saegheh"

Cùng thời điểm, quân đội Iran thông báo hoàn tất giai đoạn thứ tám của chiến dịch "Saegheh" (Tạm dịch: Sét đánh), tiếp tục sử dụng máy bay không người lái để tập kích căn cứ al-Azraq tại Jordan.

Theo tuyên bố của quân đội, "vị trí của các máy bay chiến đấu F-18 và các kho chứa thiết bị lớn của quân đội Mỹ tại căn cứ al-Azraq, Jordan, đã bị nhắm mục tiêu bởi máy bay không người lái".

Tehran cho biết đây là một phần trong chuỗi sáu đợt tấn công bằng UAV nhằm vào các căn cứ của Mỹ kể từ khi nước này cáo buộc Washington vi phạm lệnh ngừng bắn.

Cảnh báo phong tỏa eo biển Hormuz

Bên cạnh các hoạt động quân sự, IRGC tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn về eo biển Hormuz. Lực lượng này tuyên bố tuyến hàng hải chiến lược sẽ vẫn bị phong tỏa cho đến khi Mỹ chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào Iran.

Trong một tuyên bố, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định rằng, sẽ không có một giọt dầu nào ra khỏi khu vực chừng nào các hành động của Mỹ còn tiếp diễn.

"Việc xuất khẩu dầu khí từ khu vực này hoặc là dành cho tất cả mọi người, hoặc là không dành cho ai cả", IRGC tuyên bố.