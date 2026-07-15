Chủ tịch Hà Nội thẳng thắn nhìn nhận hạn chế trong chỉ đạo, điều hành của thành phố

TPO - Tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng đã thẳng thắn nhận trách nhiệm trước cử tri và người dân về những hạn chế thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và cam kết tập trung xử lý các điểm nghẽn về đầu tư, hạ tầng và các vấn đề dân sinh đô thị.

Chiều 15/7, kết thúc kỳ họp thứ năm, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVII, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có bài phát biểu khẳng định quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế.

Theo ông Thắng, các nội dung được chất vấn tại kỳ họp đều là những vấn đề dân sinh thiết thực, được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm. Hà Nội nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đại biểu HĐND.

Chủ tịch Hà Nội chỉ rõ những "điểm nghẽn" cần khắc phục, bao gồm chất lượng tăng trưởng chưa bền vững, đóng góp của khoa học công nghệ và kinh tế tư nhân chưa đạt kỳ vọng. Đặc biệt, tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trọng điểm còn chậm, phối hợp giữa các cơ quan đôi lúc thiếu hiệu quả. Các vấn đề gây bức xúc dư luận như ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, rác thải và thiếu hạ tầng xã hội (nhà ở xã hội, trường học, y tế) vẫn là những thách thức lớn.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu bế mạc kỳ họp

"Thay mặt UBND thành phố, tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm trước HĐND, cử tri và nhân dân Thủ đô đối với những hạn chế thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, nhất là các nhiệm vụ chậm tiến độ, sự phối hợp chưa hiệu quả và những vấn đề chưa tạo được chuyển biến rõ rệt" - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Dự án chậm triển khai sẽ bị xem xét điều chuyển vốn hoặc thu hồi

Để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội xác định tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Theo đó, Hà Nội kiên định mục tiêu tăng trưởng năm 2026 ở mức 2 con số. Thành phố sẽ thường xuyên cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, quý; đồng thời tập trung nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghiệp văn hóa. Môi trường đầu tư sẽ tiếp tục được cải thiện, chuyển từ giải quyết thủ tục riêng lẻ sang tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định cho doanh nghiệp.

Ông Thắng đặt ra yêu cầu giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với hoàn thành khối lượng công việc và đưa công trình vào sử dụng. Các dự án chậm triển khai sẽ bị xem xét điều chuyển vốn hoặc thu hồi nếu cần thiết. UBND Thành phố cam kết chỉ đạo quyết liệt các dự án giao thông chiến lược như Metro, đường vành đai, cầu vượt sông Hồng và các dự án thoát nước trọng điểm để giải quyết căn cơ tình trạng úng ngập. Bên cạnh đó, công tác an toàn thực phẩm và trật tự đô thị cũng sẽ được siết chặt.

Đặc biệt, lãnh đạo thành phố đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là cụ thể hóa các cơ chế đặc thù thành kết quả thực tế. Việc phân cấp, phân quyền phải gắn liền với năng lực thực thi và trách nhiệm giải trình. Các quy hoạch phải bảo đảm sự đồng bộ giữa đô thị, giao thông và hạ tầng xã hội, không để tình trạng các dự án nhà ở hình thành nhưng thiếu trường học, trạm y tế.

Hà Nội đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số thực chất, không chỉ dừng lại ở việc số hóa hồ sơ mà phải dùng dữ liệu để theo dõi tiến độ và cảnh báo trách nhiệm. Các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và cử tri phải được phân loại, giao đầu mối xử lý và theo dõi đến khi có kết quả. Nội dung thuộc thẩm quyền của Thành phố phải được giải quyết kịp thời; nội dung vượt thẩm quyền phải được chủ động tổng hợp, báo cáo và đề xuất phương án xử lý.

"Những biểu hiện né tránh, đùn đẩy công việc sẽ bị chấn chỉnh nghiêm khắc. Người đứng đầu các cấp, các ngành phải trực tiếp chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ công việc trên địa bàn, lĩnh vực được giao", lãnh đạo Hà Nội nói.