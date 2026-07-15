Giám đốc Sở Xây dựng bị chất vấn Hà Nội vừa mưa 30 phút đã ngập

TPO - Sáng 15/7, tiếp tục phiên chất vấn tại Kỳ họp HĐND TP Hà Nội về công tác giải quyết các điểm nghẽn gây úng ngập đô thị, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường cho biết dựa trên các tiêu chí kỹ thuật chuyên ngành thì trận mưa ngày 9/7 gây hiện tượng "dềnh nước" tại một số tuyến phố, chứ không phải ngập úng.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thủy dẫn chứng báo cáo số 146/2026 của UBND thành phố, thẳng thắn chỉ ra công tác quản lý thoát nước vẫn còn nhiều hạn chế.

Đáng chú ý, bà Thủy nhắc lại sự cố thương tâm trong trận mưa ngày 9/7 khiến một người rơi xuống hố ga tử vong tại phường Ngọc Hà, đồng thời chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng về giải pháp cụ thể và chế tài đủ mạnh để khắc phục triệt để tồn tại này.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường trả lời chất vấn, tái chất vấn ngày 15/7.

Cùng nội dung, đại biểu Ngô Việt Hoàng chất vấn về giải pháp và lộ trình đến năm 2027 để hoàn thành hệ thống dữ liệu tập trung, phục vụ theo dõi, dự báo và vận hành hệ thống thoát nước theo thời gian thực.

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường đánh giá trận mưa ngày 9/7 không phải mưa lớn, lượng mưa cao nhất đo được khoảng 80 mm tại một số khu vực. Nói về hiện tượng đọng nước tại đường Quang Trung và một số tuyến phố, ông Thường lập luận: "Chúng ta không dùng từ ngập úng, trong định nghĩa của chúng tôi, ngập úng tức là sâu 30 cm và ngập quá 20 phút. Chúng tôi sử dụng từ bị dềnh nước vì chỉ sâu hơn 20 cm".

Lý giải nguyên nhân của hiện tượng "dềnh nước" này, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết các dự án chống ngập mới hoàn thành vẫn đang trong quá trình nghiệm thu, bàn giao. Vào thời điểm xảy ra mưa, cửa phai tại hồ Bảy Mẫu chưa được mở kịp thời nên nước không thể tiêu thoát, dù hệ thống thoát nước tại đây đã được thay cống hộp kích thước 2x2 m rất lớn. Sau khi cửa phai được mở, chỉ 30 phút sau toàn bộ khu vực này đã thoát nước hoàn toàn, chứng minh hệ thống phát huy tác dụng rất tốt.

Đối với các khu vực úng ngập khác sau trận mưa ngày 9/7, ông Thường khẳng định các vị trí này đều nằm trong danh mục 120 điểm úng ngập đã được thành phố xác định. Hiện 10 dự án chống ngập khẩn cấp mới hoàn thành mới chỉ phát huy tác động bước đầu. Để giải quyết dứt điểm các khu vực úng ngập cũ như Triều Khúc, Ban Quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố cùng các địa phương đang tập trung xây dựng dự án thoát nước Tả Nhuệ và Bắc sông Hồng.

Về giải pháp công nghệ, ông Thường thông tin Ban Quản lý dự án đang triển khai lắp đặt hệ thống cảm biến úng ngập trên toàn thành phố để theo dõi mực nước hồ theo thời gian thực nhằm chủ động điều tiết. Liên quan đến giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải, Sở đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để sớm trình lại UBND thành phố ban hành.