Nhiều hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong tháng 7 tri ân

TPO - Hướng về Tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà, bữa cơm nghĩa tình và chăm sóc cựu thanh niên xung phong, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Tại xã Đức Minh, đoàn viên, thanh niên tổ chức chương trình "Bữa cơm nghĩa tình" dành cho các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Không chỉ chuẩn bị những mâm cơm đầm ấm, các bạn trẻ còn dành thời gian thăm hỏi, trò chuyện, động viên, thể hiện sự quan tâm đối với những người từng cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.
Tại phường Nam Hồng Lĩnh, Đoàn phường phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân các cựu thanh niên xung phong nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2026).