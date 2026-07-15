Nhiều hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong tháng 7 tri ân

TPO - Hướng về Tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà, bữa cơm nghĩa tình và chăm sóc cựu thanh niên xung phong, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".