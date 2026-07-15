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Giới trẻ

Nhiều hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong tháng 7 tri ân

Hoài Nam

TPO - Hướng về Tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà, bữa cơm nghĩa tình và chăm sóc cựu thanh niên xung phong, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

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Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2026), nhiều cơ sở đoàn tại Hà Tĩnh đã tổ chức các chương trình tri ân giàu ý nghĩa.
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Tại xã Đức Minh, đoàn viên, thanh niên tổ chức chương trình "Bữa cơm nghĩa tình" dành cho các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Không chỉ chuẩn bị những mâm cơm đầm ấm, các bạn trẻ còn dành thời gian thăm hỏi, trò chuyện, động viên, thể hiện sự quan tâm đối với những người từng cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.
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Tại phường Nam Hồng Lĩnh, Đoàn phường phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân các cựu thanh niên xung phong nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2026).
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Trong dịp này, Đoàn xã Trường Lưu cũng tổ chức ra mắt công trình thanh niên số﻿ tại địa chỉ đỏ, đồng thời thăm hỏi, trao quà tri ân các cựu thanh niên xung phong.
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Chi đoàn Trung tâm Y tế Thạch Hà tổ chức khám sức khỏe﻿, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho các cựu thanh niên xung phong cao tuổi, ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
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Đoàn viên, thanh niên xã Lộc Hà tổ chức dâng hoa, dâng hương tri ân﻿ tại Nghĩa trang Liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
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Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn xã Can Lộc phối hợp với các đơn vị ra quân vệ sinh, chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sĩ, góp phần thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
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Trước đó, trong đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ﻿ trên địa bàn Hà Tĩnh, lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng đã phát huy tinh thần xung kích khi hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, hướng dẫn phân luồng, nhập dữ liệu và đồng hành cùng các gia đình trong suốt quá trình lấy mẫu.
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Đoàn viên, thanh niên xã Thạch Khê hỗ trợ thân nhân liệt sĩ trong đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, góp phần giúp hoạt động diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.
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Đại diện Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cho biết, các hoạt động tri ân trong Tháng 7 được triển khai đồng loạt tại các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú, thiết thực như thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, khám, cấp phát thuốc miễn phí và tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống. Qua đó, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn﻿", bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn của thế hệ trẻ đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Tuổi trẻ Hà Tĩnh #Đoàn xã Trường Lưu #tri ân liệt sĩ #tháng 7 tri ân #Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh

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