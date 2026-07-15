Nghiêng mình bên ‘tọa độ lửa’ Khuyến Lương

TPO - Bên nhà bia di tích bến phà Khuyến Lương (Hà Nội) – nơi từng được mệnh danh là “tọa độ lửa” năm xưa, những mái đầu bạc và những màu áo xanh tình nguyện đã cùng nghiêng mình, dâng nén tâm nhang tưởng nhớ những người đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập, tự do của đất nước.

Nhà bia Di tích Cách mạng Bến phà Cầu phao Khuyến Lương trong sáng 15/5.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Ngày 15/7, Hội Cựu Thanh niên xung phong TP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2026) và dâng hương tưởng niệm liệt sĩ TNXP Thủ đô, kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).

Từ sáng sớm, các đại biểu, cựu thanh niên xung phong đã có mặt bên tại Nhà bia Di tích Cách mạng Bến phà Cầu phao Khuyến Lương (phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội), nơi diễn ra chương trình.

Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

"Địa chỉ đỏ" bến phà Khuyến Lương

Cách đây gần 60 năm, trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bến phà Khuyến Lương là "mạch máu” giao thông trọng yếu của Thủ đô. Đây là điểm nối hậu phương với tiền tuyến, nơi từng đoàn xe, đoàn quân đêm ngày vượt sông vào chiến trường. Lực lượng TNXP Đội N49 đã kiên cường bám cầu, giữ phà, bảo đảm cho từng đoàn xe, đoàn quân vượt sông an toàn.

Ngày 27/10/1967, máy bay Mỹ trút bom xuống bến phà. 5 chiến sĩ TNXP Đội N49 đã ngã xuống khi tuổi đời mới đôi mươi, 6 đồng chí khác bị thương. Máu của các anh, các chị đã hòa vào dòng sông Hồng.

Đến năm 1972, nơi đây và dọc tuyến sông Hồng tiếp tục hứng chịu bom đạn ác liệt của địch nhằm ngăn chặn chi viện. Biến đau thương thành sức mạnh, lực lượng TNXP vững vàng bước vào những trận chiến mới, góp phần chi viện cho chiến trường miền Nam.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội, trình bày bài Văn tế tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ TNXP. Ảnh: Xuân Tùng

Chương trình đã ôn lại chặng đường 76 năm vẻ vang của lực lượng TNXP Việt Nam, lực lượng TNXP Thủ đô; ra mắt giao diện mới trang thông tin Cựu TNXP Thủ đô: cuutnxphanoi.vn.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao những phần quà nghĩa tình cho thân nhân 5 gia đình liệt sĩ và 4 thương binh đơn vị N49 trực tiếp chiến đấu tại bến phà Khuyến Lương, cùng thân nhân liệt sĩ TNXP Hà Nội hi sinh trên khắp các chiến trường cả nước.

Nhiều phần quà tri ân trao tặng thân nhân gia đình liệt sĩ TNXP tại chương trình.

Ảnh: Xuân Tùng

Trao truyền ngọn lửa cho thế hệ áo xanh

Chương trình không chỉ là dịp tri ân, còn là nguồn động lực to lớn để lực lượng cựu TNXP Thủ đô tiếp tục nêu gương sáng, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. 30 đoàn viên thanh niên phường Lĩnh Nam tham gia hỗ trợ công tác tổ chức, hoạt động dâng hương, cũng đã có dịp lắng nghe, hiểu thêm tinh thần thép của cha anh.

Chia sẻ với Tiền Phong, anh Nguyễn Quang Hưng – Bí thư Đoàn phường Lĩnh Nam cho biết, cùng với đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Lĩnh Nam, di tích lực lượng TNXP N49 là “địa chỉ đỏ” được Đoàn phường tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống thanh niên. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên trên địa bàn càng thêm thấu hiểu tinh thần xung kích, quả cảm, những hy sinh, gian khổ mà các thế hệ thanh niên đi trước đã trải qua. Những thanh xuân gửi lại chiến trường, những giọt mồ hôi và máu đổ xuống để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc sẽ mãi là ngọn lửa soi đường cho thế hệ hôm nay.

Theo anh Hưng, trong dịp 27/7 này, Đoàn phường tổ chức tổng dọn vệ sinh, thu gom cỏ và trồng mới cây xanh tại 2 khuôn viên Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ, phường Lĩnh Nam; tổ chức lễ thắp nến tri ân; tham gia hỗ trợ khám, tặng quà gia đình chính sách, người có công...

Các đại biểu, cựu TNXP dâng hương Nhà bia Di tích Cách mạng Bến phà Cầu phao Khuyến Lương. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, các thế hệ TNXP đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. "Sự hy sinh của các đồng chí là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tài sản tinh thần vô giá để các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau tiếp tục học tập, noi theo. Những giá trị ấy luôn nhắc nhở chúng ta phải trân trọng hòa bình, giữ gìn thành quả cách mạng, đoàn kết, nỗ lực xây dựng đất nước và Thủ đô ngày càng phát triển", ông Tuấn nói.