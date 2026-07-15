Mô hình 'Bệ phóng tin học' giúp thu hẹp khoảng cách số cho học sinh vùng khó

TPO - Mô hình dân vận khéo “Bệ phóng tin học” do Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) triển khai hiệu quả thời gian qua ở những địa bàn khó khăn, đã giúp học sinh làm quen với máy tính, giúp các em biết khai thác công nghệ đúng cách và chủ động tự bảo vệ mình trên môi trường mạng.

“Bệ phóng tin học” ra đời từ thực tế còn nhiều trăn trở, khi không ít địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số học sinh vẫn thiếu máy tính, phòng học chưa đồng bộ, kết nối internet chưa ổn định; nhiều em học môn Tin học chủ yếu bằng lý thuyết, ít có cơ hội thực hành.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02) đã thiết kế mỗi phòng tin học với quy trình đồng bộ từ khảo sát nhu cầu, hoàn thiện hạ tầng, lắp đặt thiết bị, tập huấn giáo viên đến theo dõi, hỗ trợ sau bàn giao theo các mốc 30, 90 và 180 ngày.

Thông tin về nguồn lực, thiết bị và kết quả triển khai được cập nhật trên nền tảng “Bước chân thép”, góp phần bảo đảm công khai, minh bạch và hạn chế tình trạng đầu tư hình thức.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và đoàn công tác cùng giáo viên theo dõi học sinh thực hành tại phòng Tin học được trao tặng.

Với nhiều học sinh vùng khó khăn, mỗi giờ thực hành trên máy tính là một cơ hội tiếp cận tri thức và hình thành kỹ năng số.

Theo Thượng úy Dương Hải Anh - Trưởng Ban Thanh niên K02, điểm khác biệt của mô hình còn nằm ở việc gắn phổ cập kỹ năng số với giáo dục pháp luật, phòng, chống tội phạm, mua bán người và hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn.

Nhờ đó, mỗi phòng máy không chỉ là nơi học sinh làm quen với máy tính, mà còn trở thành không gian hình thành ý thức công dân số, giúp các em biết khai thác công nghệ đúng cách và chủ động tự bảo vệ mình trên môi trường mạng.

Theo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc (Bộ Công an), qua hơn 1 năm triển khai, chương trình đã vận động xây dựng và đưa vào sử dụng 26 phòng học Tin học tại các tỉnh Sơn La, Hà Tĩnh và Đắk Lắk, với tổng kinh phí 1,32 tỷ đồng; tổ chức hơn 40 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho trên 10.000 lượt học sinh, giáo viên và nhân dân. Cùng đó là nhiều hoạt động hỗ trợ nhà ở, trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và Công an xã tại địa bàn triển khai chương trình. Đến tháng 7/2026, mô hình "Bệ phóng tin học" tiếp tục được mở rộng lên 28 phòng học, tổng nguồn lực xã hội hóa đạt 1,46 tỷ đồng, hướng tới phục vụ khoảng 30.000 học sinh.

Mỗi công trình được khảo sát, lắp đặt, bàn giao và gắn trách nhiệm quản lý, khai thác lâu dài tại cơ sở.

Là một trong những cơ sở giáo dục được thụ hưởng công trình "Bệ phóng tin học", thầy Nguyễn Trọng Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS Quang Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, phòng Tin học với 10 máy vi tính đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện để giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và giúp học sinh tiếp cận sớm với Tin học, rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính.

Theo Thượng tá Tạ Thị Hồng Hải - Phó Trưởng Phòng Công tác chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, “Bệ phóng tin học” không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập, giúp học sinh vùng khó khăn tiếp cận sớm với công nghệ thông tin, mà còn là một cách cụ thể hóa tiêu chí “Gần dân nhất” - một trong ba thành tố của phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” của lực lượng Công an nhân dân.

Sự gần dân ở đây được thể hiện bằng việc cán bộ, chiến sĩ chủ động khảo sát, lắng nghe nhu cầu từ cơ sở, kết nối nguồn lực và đồng hành đến khi công trình thực sự phát huy hiệu quả. Mỗi phòng máy vì thế vừa là công trình giáo dục, vừa là điểm tựa củng cố niềm tin và sự gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Mục tiêu dài hạn của chương trình là đồng hành cùng thanh thiếu nhi tại các địa bàn còn khó khăn, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền và bảo đảm mọi trẻ em đều có cơ hội tiếp cận tri thức.

Đây cũng là cách tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cụ thể hóa tinh thần “nghĩ mới, làm khác” và phong trào thi đua “Ba nhất" - thực hiện “Gần dân nhất” bằng việc tìm đúng nhu cầu, đến đúng địa bàn, trao đúng công trình mà Nhân dân đang mong đợi.