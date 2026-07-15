Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Rút ngắn khoảng cách giữa quy hoạch và bổ nhiệm khi cán bộ đã đủ điều kiện

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý, công tác quy hoạch cán bộ cần được thực hiện thường xuyên, bảo đảm tính chủ động, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa quy hoạch và bổ nhiệm khi cán bộ đã đủ điều kiện.

Triển khai 1.745 cuộc thanh tra

Sáng 15/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2026 giữa Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ đã tập trung cụ thể hóa, tổ chức triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến. Ảnh: VGP

Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026; thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2026, Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra chuyên đề trên phạm vi cả nước, thanh tra theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Toàn ngành thanh tra đã triển khai 1.745 cuộc thanh tra, ban hành 1.122 kết luận thanh tra tại 3.469 đơn vị...

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra một số hạn chế cần tiếp tục khắc phục, như: Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới chưa thật đầy đủ; đội ngũ cán bộ cơ sở còn biến động, ảnh hưởng đến tính ổn định, kế thừa trong triển khai nhiệm vụ.

Không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nêu rõ, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 8,18%, mức cao nhất trong 11 năm qua. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề.

Theo đó, mức tăng trưởng cần đạt trong 6 tháng cuối năm tối thiểu 11,9%, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng 8,18% của 6 tháng đầu năm. Do đó, các bộ, ngành, địa phương và toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục nỗ lực cao hơn.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. Ảnh: VGP

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tư tưởng, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, điều quan trọng không chỉ là việc cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà còn là bản lĩnh chính trị, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về công tác tổ chức, cán bộ, ông Phạm Gia Túc yêu cầu tiếp tục thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ; xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Công tác quy hoạch cán bộ cần được thực hiện thường xuyên, bảo đảm tính chủ động, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa quy hoạch và bổ nhiệm khi cán bộ đã đủ điều kiện.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, đánh giá cán bộ hiện vẫn là khâu khó, còn những hạn chế cần tiếp tục khắc phục. Vì vậy, cần nghiên cứu đổi mới tiêu chí đánh giá theo hướng thực chất, sát thực tiễn; đánh giá dựa trên dữ liệu, chương trình hành động cụ thể của từng cán bộ, đồng thời lấy vị trí việc làm làm cơ sở đánh giá.

Cùng với đó, ông cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh tự kiểm tra, tự giám sát ngay từ chi bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn.