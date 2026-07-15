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Kịp thời cứu thuyền viên gặp nạn trên biển lúc rạng sáng

Ngọc Tú

TPO - Trước tình thế nguy hiểm đến tính mạng của ngư dân, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) lập tức cử cán bộ, dùng cano ra biển tiếp cận tàu để sơ cứu và vận chuyển nạn nhân vào bờ an toàn.

Ngày 15/7, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa kịp thời cứu hộ, đưa một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển vào bờ đi cấp cứu an toàn.

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Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận cử lực lượng quân y dùng cano tiếp cận tàu của ngư dân để cứu hộ.

Trước đó, khoảng 2 giờ cùng ngày, tàu cá NA-99167-TS của ông Tô Duy Luyến (trú tại thôn Đông Hải, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) cùng 10 thuyền viên trên đường ra ngư trường để khai thác hải sản thì dây tời bất ngờ bị đứt. Sự cố khiến anh Trần Huy Biên (sinh năm 1979, trú ở thôn Đồng Thọ, xã Quỳnh Phú) bị gãy chân, xương đâm vào mạch máu, gây ra tình trạng mất máu, nguy hiểm đến tính mạng.

Nhận được tin báo từ ngư dân, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đã lập tức điều động quân y cùng lực lượng của đơn vị dùng cano ra tiếp cận hiện trường. Tại đây, cán bộ quân y đã tiến hành sơ cứu đồng thời khẩn trương vận chuyển nạn nhân vào bờ đi cấp cứu.

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Ngư dân sau đó được sơ cứu và vận chuyển kịp thời vào bờ để đến cơ sở y tế.

Sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa thuyền viên Trần Huy Biên cập bến Lạch Quèn an toàn để chuyển đến cơ sở y tế điều trị kịp thời.

Ngọc Tú
#Nghệ An #cấp cứu #nạn nhân #thuyền viên #ngư dân #Bộ đội Biên phòng #Biên phòng Nghệ An #gặp nạn trên biển

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