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Huế: Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên cống nước

Ngọc Văn

TPO - Một bé trai sơ sinh khoảng 3 tuần tuổi bị bỏ rơi tại khu vực cống thoát nước ở xã Vinh Lộc (TP. Huế) vừa được người dân phát hiện, trình báo chính quyền địa phương. Cháu bé hiện được người dân trên địa bàn tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian chờ tìm thân nhân.

Chiều 15/7, thông tin từ UBND xã Vinh Lộc (TP. Huế) cho biết vừa phát đi thông báo tìm thân nhân cho một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được phát hiện trên địa bàn.

Trước đó, hai anh em ông Nguyễn Thành và bà Nguyễn Thị Hoa trong lúc trên đường từ nhà người thân trở về đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ lại tại khu vực cống ngay cửa ngõ vào nhà bà Trần Thị Quăn (thuộc xóm Hố, thôn Giang Chế, xã Vinh Lộc), nên trình báo chính quyền địa phương theo quy định.

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Bé trai khoảng 3 tuần tuổi bị bỏ rơi ở xã Vinh Lộc (Huế) cần tìm thân nhân. Ảnh: XVL

Qua kiểm tra ban đầu, bé trai khoảng 3 tuần tuổi, chưa rụng rốn, nặng khoảng 3,5kg. Khi được phát hiện, cháu mặc bộ quần áo len màu vàng nhạt, đội mũ cùng màu, mang tất tay màu trắng và được quấn trong hai lớp khăn, gồm khăn màu vàng bên trong và khăn màu tím bên ngoài.

Bên cạnh cháu bé có một túi nilon màu đen chứa một số vật dụng cá nhân, như: khăn giấy, bỉm, ba bộ quần áo và một bình bú. Đáng chú ý, trong túi còn có một lá thư viết tay ghi lại thời điểm sinh của cháu bé cùng những dòng chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện để tiếp tục nuôi dưỡng con.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Vinh Lộc đã tạm giao cháu bé cho ông Nguyễn Thành và vợ là bà Nguyễn Thị Bé (trú tại thôn Giang Chế) chăm sóc, nuôi dưỡng.

Theo chính quyền địa phương, sau 7 ngày kể từ thời điểm phát thông báo, nếu không có người đến nhận, UBND xã sẽ thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ và tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định hiện hành.

Ngọc Văn
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