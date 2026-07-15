HĐND tỉnh Bắc Ninh khai mạc kỳ họp lần thứ 6

Sáng 15/7, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX khai mạc kỳ họp thứ 6. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bắc Ninh sẽ xem xét, thông qua 41 dự thảo nghị quyết quan trọng, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 6 diễn ra trong thời điểm đặc biệt quan trọng khi toàn tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, đồng thời đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục để Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo ông Oanh, đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, không chỉ đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm mà còn quyết định nhiều cơ chế, chính sách có ý nghĩa chiến lược đối với chặng đường phát triển của tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tọa Kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, thảo luận thẳng thắn, quyết nghị những nội dung có chất lượng, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

41 nghị quyết quan trọng

Theo chương trình kỳ họp, HĐND tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng thời, các đại biểu sẽ làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra các hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan để đề ra giải pháp phù hợp, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026, tạo nền tảng vững chắc đưa Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Một trong những nội dung được quan tâm nhất tại kỳ họp là việc HĐND tỉnh Bắc Ninh xem xét thông qua 41 dự thảo nghị quyết liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.

Trong đó có các nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2030.

Đặc biệt, nhiều cơ chế, chính sách mới được kỳ vọng tạo cú hích cho tăng trưởng như quy định hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ, ngách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030; chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh, các cơ chế, chính sách này đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy Bắc Ninh, hướng tới tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững giữa các khu vực trong tỉnh.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Bắc Ninh cũng xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu; nghe thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về kết quả tham gia xây dựng chính quyền cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Kinh tế tăng trưởng hai con số

Tại kỳ họp, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế - xã hội Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 10,56%, đứng thứ 6 cả nước và nằm trong nhóm 9 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số.

Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực chính của nền kinh tế. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 106,4 tỷ USD, trong đó giá trị xuất khẩu tiếp tục đứng đầu cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 54,1 nghìn tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước.

Thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc với tổng vốn đầu tư quy đổi đạt trên 9,86 tỷ USD, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho các tháng cuối năm. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, quốc phòng - an ninh tiếp tục được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng chỉ rõ nhiều tồn tại cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Đó là tăng trưởng của một số ngành, lĩnh vực chưa đạt như kỳ vọng; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số dự án còn chậm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều khó khăn.

Một số dự án đầu tư triển khai chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ; cải cách hành chính và chuyển đổi số giữa các ngành, địa phương còn thiếu đồng đều; chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị ở một số đơn vị còn hạn chế.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, đây là những "điểm nghẽn" cần được tháo gỡ quyết liệt để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh Bắc Ninh xác định tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung triển khai các công trình, dự án trọng điểm; tăng cường thu hút đầu tư; phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao.

Tỉnh Bắc Ninh cũng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tiếp tục phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục chương trình làm việc, các đại biểu nghe báo cáo về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026.