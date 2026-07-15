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Chủ đầu tư dự án chống ngập 600 tỷ đồng cam kết về đích cuối năm

Viết Hà

TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà (dự án) thi công chậm, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) đã có văn bản thông tin, làm rõ tình hình triển khai, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo Chẹ hạ du sông Đà, được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2019, tổng mức đầu tư hơn 597 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2019 đến năm 2026.

Dự án có quy mô cải tạo, nâng cấp tuyến đê kết hợp đường giao thông dài gần 15,8 km, nối Quốc lộ 6, phường Kỳ Sơn đến xã Thịnh Minh (tỉnh Phú Thọ).

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Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ thi công chậm tiến độ.

Đến nay, dự án đã được bàn giao mặt bằng để triển khai khoảng 6,2 km đầu tuyến, trong khi hơn 9,5 km còn lại vẫn do đơn vị quản lý đường bộ khai thác, chưa đủ điều kiện để tổ chức thi công đồng loạt.

Ban Quản lý dự án cho biết dự án có nhiều hạng mục đã hoàn thành hoặc đang được đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, cầu Ngòi Mại đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, cầu Ngòi Móng cơ bản hoàn thiện, chỉ còn một số hạng mục chưa thể thi công do chưa có mặt bằng hai đầu cầu, cầu Ngòi Tôm đã hoàn thành phần lớn kết cấu chính và dự kiến lao dầm trong tháng 6/2026.

Đối với tuyến đê dài 6,2 km đầu tiên, đơn vị thi công đã hoàn thành 5/16 cống tiêu, hai đoạn tường chắn, đường hoàn trả qua xã Thịnh Minh và khoảng 1,8 km bê tông mặt đường. Nhiều đoạn khác đang tiếp tục đắp nền sau khi có mặt bằng.

Theo báo cáo, trở ngại lớn nhất hiện nay là công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trong phạm vi gói thầu đầu tuyến, mới giải phóng được khoảng 4,1 km, còn 2,1 km vẫn chưa có mặt bằng sạch.

Mặt bằng được bàn giao theo kiểu "xôi đỗ", khiến nhà thầu không thể tổ chức thi công liên tục, ảnh hưởng lớn đến tiến độ.

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Nhiều hạng mục thi công dang dở.

Bên cạnh đó, việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn do hồ sơ địa chính thiếu đồng bộ, nhiều trường hợp mua bán bằng giấy viết tay, tranh chấp đất đai hoặc chưa được cấp đổi giấy chứng nhận sau dồn điền đổi thửa.

Dự án cũng chồng lấn với nhiều dự án đã triển khai trước đây nên việc xác định ranh giới thu hồi đất, lập phương án bồi thường mất nhiều thời gian.

Ngoài vướng mắc về đất đai, công tác di dời hệ thống điện, viễn thông cũng chưa thể triển khai đồng bộ do thiếu hồ sơ pháp lý xác định tài sản. Nhiều hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, giá tái định cư và vị trí bố trí tái định cư, khiến quá trình giải phóng mặt bằng tiếp tục kéo dài.

Ban Quản lý dự án cũng cho biết để có mặt bằng thi công, nhà thầu đã phải ứng trước kinh phí bồi thường cây cối, hoa màu và tài sản cho một số hộ dân từ cuối năm 2025 nhằm vận động người dân bàn giao đất.

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Tình trạng thi công kéo dài, mặt đường tồn tại nhiều "ổ voi", "ổ gà" khiến người dân đi lại khó khăn.

Về phản ánh liên quan đến giao thông và môi trường, Ban Quản lý dự án đã yêu cầu nhà thầu thường xuyên duy tu tuyến đường hiện hữu, cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông, tưới nước giảm bụi, che phủ phương tiện vận chuyển đất và khắc phục kịp thời các điểm sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Đơn vị cũng thừa nhận quá trình thi công không tránh khỏi những ảnh hưởng nhất định và cam kết tăng cường kiểm tra, giám sát để hạn chế tối đa tác động đến giao thông và môi trường.

Theo Ban Quản lý dự án, đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hoàn thành dự án trước ngày 30/12/2026.

Viết Hà
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