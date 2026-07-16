Vụ ‘Chuyện với Thanh’: Tổng biên tập NXB Hội Nhà văn khai ‘đã lược bỏ rất nhiều, nhưng vẫn để lọt’

TPO - Tổng biên tập NXB Hội Nhà văn Đào Bá Đoàn khai, trong khi biên tập cuốn sách “Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng”, mặc dù đã lược bỏ đi rất nhiều nhưng vẫn để lọt những chi tiết, đoạn văn có tính chất xuyên tạc lịch sử...

Bị can Đào Bá Đoàn - Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn tại cơ quan điều tra.

Ngày 15/7, Công an TP Hà Nội cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự Nguyễn Thành Nam tác giả cuốn sách “Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng” phạm tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can.

Cụ thể, các bị can gồm: Nguyễn Thuý Hằng (SN 1976, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) - Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Đào Bá Đoàn (SN 1971, trú tại phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) - Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Nguyễn Văn Yên (SN 1962, trú tại phường Phú Thượng, TP Hà Nội) - Trưởng ban biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Công an TP Hà Nội cho biết, cả 3 bị can trên đã có hành vi biên tập, chỉnh sửa, xuất bản, quảng bá cuốn sách có tựa đề “Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng”. Nội dung của cuốn sách này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi vi phạm của các đối tượng đã phạm vào tội “Làm, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo VTV, tại cơ quan điều tra bị can Đào Bá Đoàn cho biết, mặc dù đã lược bỏ đi rất nhiều nhưng vẫn để lọt những chi tiết, đoạn văn như vậy. "Tôi rất lấy làm hối tiếc về những sai sót không đáng có trong cuốn sách về lãnh tụ của Việt Nam” – bị can Đoàn nói.

Ông Đoàn thừa nhận đã nhận tiền từ kế toán bởi được thông báo đây là tiền biên tập ngoài giờ.

Bản thân bị can Nguyễn Thuý Hằng thừa nhận bản thân đã vi phạm trong việc xuất bản, bởi cuốn sách có những nội dung không đúng với đường lối; những câu chữ không thể hiện lòng tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, bị can Nguyễn Văn Yên – biên tập viên, cũng thừa nhận đây là những sai sót không đáng có đối với một cuốn sách viết về nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 1/2026, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã ký hợp đồng hợp tác xuất bản cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng" với Nguyễn Thành Nam, trị giá 1 tỷ đồng.

Đến nay, số tiền trên được chi 120 triệu đồng cho 3 cá nhân trực tiếp sửa bản thảo, gần 280 triệu đồng chi cho các hoạt động in ấn, quảng cáo, ra mắt cuốn sách và hơn 600 triệu đồng đang được quản lý tại quỹ tiền mặt của Nhà xuất bản.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.