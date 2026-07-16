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Thế giới

Nga phản bác loạt cáo buộc, tố NATO kích động căng thẳng

Minh Hạnh

TPO - Điện Kremlin ngày 15/7 thẳng thừng bác bỏ cáo buộc của Litva, rằng Mátxcơva đang lên kế hoạch tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của nước này. Nga gọi cáo buộc của Litva là cái cớ để quân sự hóa chống lại Mátxcơva.

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Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Tass)

“Đây chỉ đơn giản là loạt tin đồn hù dọa mới nhất được đưa ra để tiếp tục tẩy não người dân và chuẩn bị cho việc quân sự hóa hơn nữa”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo.

“Để làm được điều này, họ cần coi một quốc gia khác - trong trường hợp này là Nga - như kẻ thù, và sử dụng cái cớ đó để tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dưới mọi hình thức trên khắp các quốc gia Baltic”.

Trước đó, Litva tuyên bố có thông tin tình báo cho rằng Nga đang lên kế hoạch tấn công cơ sở hạ tầng của nước này. Do đó, hệ thống an ninh xung quanh các địa điểm năng lượng và giao thông sẽ được thắt chặt như một biện pháp phòng ngừa, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda nói.

Tương tự, Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics cho biết, thông tin từ các quốc gia thành viên NATO cho thấy Nga đã thực hiện nhiều nỗ lực tấn công.

"Thông tin chúng tôi nhận được từ Litva, Latvia và các quốc gia NATO khác, từ nhiều cơ quan khác nhau ở đó, cho thấy nhiều nỗ lực phá hoại và làm suy yếu an ninh tại các quốc gia của chúng tôi”, ông Rinkevics nói.

Lãnh đạo Litva và Latvia không đưa ra bằng chứng cho các cáo buộc của mình.

Trong một diễn biến liên quan, lãnh đạo một số quốc gia NATO và đồng minh của Ukraine đã đến Kiev ngày 15/7 để tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Nam Âu - Ukraine lần thứ 5.

Danh sách này bao gồm Tổng thống Albania Bajram Begaj, Ngoại trưởng Bulgaria Velislava Petrova, Tổng thống Croatia Andrej Plenković, Tổng thống Moldova Maia Sandu, Tổng thống Romania Nicușor Dan, Thủ tướng Slovenia Janez Janša, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic.

Trọng tâm của hội nghị là công tác chung nhằm củng cố châu Âu, tương tác chính trị đa phương, tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng, cùng nhiều chủ đề khác.

Minh Hạnh
The Guardian, Reuters
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