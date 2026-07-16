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Thế giới

Trung Quốc điều tra cựu quan chức tuyên giáo cấp cao

Minh Hạnh

TPO - Cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc đã mở cuộc điều tra đối với ông Cai Fuchao - nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và pháp luật.

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Ông Cai Fuchao. (Ảnh: Trung Hoa Nhật báo)

Ông Cai Fuchao (75 tuổi) vào Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 4/1979. Cuối năm 1979, ông trở thành phóng viên của tờ Bắc Kinh Nhật báo và làm việc trong lĩnh vực truyền thông từ tháng 12/1979 đến tháng 6/1998.

Sau khi kinh qua một số vị trí trong chính quyền, ông Cai Fuchao được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và phụ trách Cục Quản lý Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc. Ông Cai Fuchao đồng thời là người đứng đầu Cục Quản lý Bản quyền Quốc gia.

Trong vai trò đó, ông Cai Fuchao đã thực thi các chính sách kiểm duyệt, định hướng dư luận và định hướng sáng tạo. Ông từng nói rằng nhiều chương trình truyền hình, phim ảnh và ấn phẩm được sản xuất tại Trung Quốc có nội dung kém chất lượng. Ông Cai Fuchao chủ trương sản xuất các nội dung tuyên truyền hướng tới những giá trị xã hội cao đẹp.

Ông Cai Fuchao nghỉ hưu vào năm 2018.

Cuộc điều tra đối với ông Cai Fuchao do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Quốc gia thực hiện.

Minh Hạnh
Reuters, Trung Hoa Nhật báo
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