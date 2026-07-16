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Pháp luật

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Khởi tố chủ cơ sở ‘phù phép’ biến xe đạp điện thành xe mô tô

Viết Hà

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đình Quyết (SN 1992, trú tại xóm Gò Lào, xã Tân Mai, tỉnh Phú Thọ) về hành vi thay đổi kết cấu, nâng công suất, tăng tốc độ và có tính năng vận hành của xe đạp điện như xe mô tô.

Ngày 15/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Quyết về tội "Sản xuất, buôn bán hàng cấm" theo khoản 1, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

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Công an tỉnh Phú Thọ tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Quyết.

Theo cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ phát triển ECOTECH (địa chỉ tại xóm Tân Thành, xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ) và hộ kinh doanh do Nguyễn Đình Quyết làm chủ có dấu hiệu sản xuất, buôn bán các phương tiện mang kiểu dáng xe đạp điện nhưng đã bị thay đổi kết cấu, nâng công suất, tăng tốc độ, có tính năng vận hành như xe mô tô.

Tiến hành kiểm tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ 88 phương tiện do các cơ sở trên sản xuất, buôn bán. Kết quả giám định xác định toàn bộ số phương tiện này không phải là xe đạp điện theo quy định mà thuộc nhóm xe mô tô, xe gắn máy.

Các phương tiện không đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, không đủ điều kiện đưa ra lưu thông trên thị trường.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/7, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Quyết để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Viết Hà
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