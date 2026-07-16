HĐND Bắc Ninh thông qua 41 nghị quyết

HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thông qua 41 nghị quyết quan trọng, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ điểm nghẽn và đẩy nhanh mục tiêu xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương.

Sáng 16/7, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận tại hội trường về những vấn đề trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội.

Mở đầu phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Đình Hiếu, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh, đánh giá bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của Bắc Ninh tiếp tục ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động.

Đại biểu Trần Văn An, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tham luận.

Theo đại biểu, GRDP của tỉnh Bắc Ninh tăng 17,56%, đứng thứ 6 cả nước; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 54 nghìn tỷ đồng, bằng 75% dự toán năm; kim ngạch xuất khẩu đạt 52,5 tỷ USD, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước; tổng vốn đầu tư thu hút đạt 9,86 tỷ USD.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực, đại biểu Nguyễn Đình Hiếu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần sớm tháo gỡ như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; nhiều dự án trọng điểm triển khai chưa đáp ứng yêu cầu; vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư vẫn là những lực cản đối với tăng trưởng.

Đại biểu Vũ Tấn Cường, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Ninh cho biết, Bắc Ninh hiện có 102 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 117 nghìn căn hộ. Đây là nguồn lực rất lớn nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của người lao động và công nhân trong các khu công nghiệp.

HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX tổ chức Kỳ họp thứ 6.

Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn chậm tiến độ; việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội còn phát sinh bất cập, chưa bảo đảm đúng mục tiêu phục vụ các đối tượng thụ hưởng.

Để khắc phục tình trạng này, đại biểu đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, ưu tiên phát triển nhà ở xã hội cho thuê; rà soát, tháo gỡ các khó khăn về thủ tục pháp lý; kiên quyết xử lý các chủ đầu tư chậm triển khai dự án.

Thảo luận về lĩnh vực pháp lý, đại biểu Trần Văn An, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bắc Ninh đề nghị xây dựng Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh, quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc cung cấp hồ sơ, tham gia tố tụng và thi hành bản án.

Trong khi đó, đại biểu Nghi Quang Tuấn, Bí thư Đoàn phường Phù Khê đề xuất tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng số ở cơ sở; nâng cao kỹ năng số cho người dân; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Đoàn Thanh niên trong triển khai phong trào "Bình dân học vụ số".

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh khẳng định HĐND tỉnh đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và biểu quyết thông qua 41 nghị quyết với sự thống nhất rất cao. Đây là những quyết sách quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Ông Nguyễn Việt Oanh đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh Bắc Ninh cùng các cấp, các ngành và địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể; tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; kịp thời sửa đổi những quy định không còn phù hợp nhằm tạo động lực phát triển mới, đặc biệt là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo, điều hành; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu. Các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường kiểm tra thực tế tại cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án, thường xuyên rà soát tiến độ các công trình trọng điểm để tạo sức lan tỏa cho tăng trưởng.

Theo ông Oanh, điểm nhấn đặc biệt của kỳ họp là HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương sẽ trở thành hình mẫu đô thị xanh, thông minh, hiện đại; là trung tâm công nghiệp điện tử, công nghệ cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời phát triển mạnh công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo, hướng tới vị thế hàng đầu cả nước và trong khu vực.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ Đề án theo đúng quy định, tạo nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.