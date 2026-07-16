Việt Anh - Quỳnh Nga công khai hẹn hò

TPO - Sau nhiều năm vướng nghi vấn tình cảm nhưng giữ kín đời tư, động thái công khai hẹn hò qua chuyến đi Nga của Quỳnh Nga và Việt Anh nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Tối 15/7, Việt Anh và Quỳnh Nga cùng lúc đăng tải video ghi lại chuyến du lịch Nga. Cả hai xuất hiện cùng nhau tại nhiều địa điểm nổi tiếng, thể hiện khoảnh khắc thân mật. Đây là lần đầu cặp diễn viên công khai hẹn hò sau nhiều đồn đoán từ khán giả.

Trong video, Quỳnh Nga được Việt Anh dỗ dành suốt chuyến đi, kiên nhẫn chụp ảnh cho bạn gái. Quỳnh Nga viết: "Cứ dỗi mà được đi chơi, tháng nào cũng nên dỗi". Nữ diễn viên gắn thẻ Việt Anh trong bài đăng.

Diễn viên Người phán xử đăng tải video có nội dung tương tự, đáp lại bạn gái: “Dỗ dành mà cứ như này thì có mệt quá không?”. Nam diễn viên cũng gọi tên Quỳnh Nga trong bài viết.

Việt Anh và Quỳnh Nga đăng video công khai chuyện tình cảm.

Khoảnh khắc Việt Anh bế Quỳnh Nga trong video thu hút sự quan tâm của khán giả. Đồng nghiệp, bạn bè của hai nghệ sĩ để lại lời chúc mừng. Diễn viên Diệu Hương yêu cầu cặp diễn viên phải gửi thiệp sớm để tiện sắp xếp công việc. Khi MC Vân Hugo bình luận: “Có khi nào chúng tôi sắp được ăn cỗ”, Việt Anh phản hồi: “Có lẽ, bác ơi”.

Việt Anh và Quỳnh Nga được khán giả đặt nghi vấn phim giả tình thật sau khi tham gia bộ phim truyền hình Sinh tử (2019). Những cảnh diễn ăn ý cùng tương tác tự nhiên trên màn ảnh khiến người xem đặt câu hỏi về mối quan hệ ngoài đời của hai nghệ sĩ.

Nhiều năm qua, Việt Anh và Quỳnh Nga xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, du lịch hoặc những buổi gặp gỡ với nhóm bạn chung. Tuy nhiên, cả hai chỉ nói "xem nhau là bạn bè thân thiết".

Năm 2024, khi được hỏi về tin sống chung nhà với Việt Anh, Quỳnh Nga từng cho biết sẽ chia sẻ câu chuyện cá nhân vào thời điểm phù hợp. Đến năm 2025, hình ảnh hai người xuất hiện cùng nhau tại một địa điểm khám bệnh tiếp tục khiến dư luận quan tâm, nhưng cả hai không lên tiếng về những suy đoán xung quanh.

Việt Anh và Quỳnh Nga vướng tin hẹn hò nhiều năm qua.

Quỳnh Nga sinh năm 1988, được biết đến qua vai trò ca sĩ trước khi nổi tiếng với diễn xuất. Cô ghi dấu ấn qua các bộ phim truyền hình như Lập trình cho trái tim, Về nhà đi con, Sinh tử. Năm 2023, cô tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, giành quán quân Bước nhảy Hoàn vũ năm 2024.

Nữ diễn viên trải qua cuộc hôn nhân với người mẫu Doãn Tuấn, tuyên bố độc thân từ năm 2019.

Việt Anh sinh năm 1981, là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình giờ vàng. Anh được khán giả biết đến qua loạt phim như Người phán xử, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng. Năm 2023, nam diễn viên được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Nam diễn viên từng trải qua hai cuộc hôn nhân và có hai con. Sau những biến động trong đời sống riêng, Việt Anh kín tiếng về chuyện tình cảm trước khi xác nhận mối quan hệ với Quỳnh Nga.