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Pháp luật

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Ổ nhóm chuyên chiếm đoạt tài khoản Facebook của người nước ngoài để bán lại

Nguyễn Thắng

TPO - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá ổ nhóm chuyên chiếm đoạt tài khoản Facebook của người nước ngoài, để bán lại cho bên thứ ba.

Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội trên không gian mạng tại xã Hợp Thịnh. Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo xác lập phương án đấu tranh, triệt xóa.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra căn nhà do ông Trần Văn L. cho thuê tại thôn Trung Thành, xã Hợp Thịnh.

Tại đây, Công an phát hiện 9 đối tượng đang sử dụng hệ thống máy tính để thực hiện hành vi có dấu hiệu phạm tội công nghệ cao. Tang vật thu giữ gồm 41 màn hình máy tính, 41 CPU, 10 điện thoại di động và 4 xe mô tô.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 8/2025, Nguyễn Đức Toàn và Nguyễn Ngọc Anh quen biết nhau khi làm công việc chạy quảng cáo trên mạng tại Hà Nội. Nhận thấy nhu cầu mua tài khoản Facebook để chạy quảng cáo rất lớn, đầu năm 2026, Toàn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài khoản Facebook của người khác để bán kiếm lời và rủ Ngọc Anh cùng tham gia.

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Hệ thống máy tính được các đối tượng lắp đặt để thực hiện hành vi chiếm đoạt quyền truy cập Facebook. Ảnh Công an tỉnh Bắc Ninh.

Hai đối tượng sau đó thuê nhà tại xã Hợp Thịnh làm nơi đặt hệ thống máy tính, đường truyền Internet và tuyển nhiều nhân viên thực hiện việc chiếm đoạt tài khoản Facebook.

Trong đó, Nguyễn Đức Toàn đầu tư toàn bộ máy móc, trang thiết bị, chi trả tiền thuê nhà, tiền điện nước, tuyển nhân viên và trực tiếp bán các tài khoản Facebook chiếm đoạt được thông qua Zalo, Telegram. Nguyễn Ngọc Anh phụ trách thuê địa điểm, tuyển dụng, hướng dẫn và đào tạo nhân viên thực hiện các thao tác chiếm đoạt tài khoản.

Theo cơ quan điều tra, mục tiêu mà các đối tượng nhắm đến là tài khoản Facebook của công dân các nước châu Âu. Các thành viên trao đổi, phân công công việc thông qua các nhóm chat trên ứng dụng Telegram.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định chỉ từ ngày 4 đến 10/7/2026, nhóm này đã chiếm quyền truy cập 64 tài khoản Facebook. Trước đó, từ tháng 4 đến tháng 6/2026, Nguyễn Đức Toàn đã nhiều lần bán các tài khoản Facebook chiếm đoạt được cho các đối tượng thu mua qua Zalo và Telegram, thu lợi số tiền lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với cả 9 đối tượng để điều tra về hành vi "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác".

Nguyễn Thắng
#Chiếm đoạt tài khoản Facebook #Hoạt động phạm tội công nghệ cao #Điều tra #bắt giữ tội phạm mạng #Công an tỉnh Bắc Ninh

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