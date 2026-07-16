Mỹ sẽ phát hành đồng xu 1 USD in hình Tổng thống Trump

TPO - Cục Đúc tiền Mỹ (US Mint) sẽ bắt đầu sản xuất đồng xu mệnh giá 1 USD có chân dung Tổng thống Donald Trump ở mặt trước, như một phần trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent vừa cho biết.

Thiết kế đồng xu 1 USD có chân dung Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Thiết kế của đồng xu có các dòng chữ “Liberty” (Tự do), “In God We Trust” (Chúng ta tin vào Chúa) và “1776-2026” ở mặt trước, còn mặt sau là hình đại bàng đầu trắng từ con dấu của tổng thống Mỹ. Đây là phiên bản chỉnh sửa từ thiết kế dự thảo được công bố tháng 10/2025.

Ở bản dự thảo trước đó, mặt sau của đồng xu khắc họa hình ảnh ông Trump giơ cao nắm đấm, kèm dòng chữ “fight, fight, fight” (chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu), gợi lại vụ ám sát hụt nhằm vào ông trong chiến dịch tranh cử năm 2024.

Ông Trump bày tỏ vinh dự khi có chân dung xuất hiện trên đồng xu. “Họ đã làm một đồng xu dành cho tôi. Theo những gì tôi biết thì điều đó rất hiếm”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox Business ngày 15/7.

Thiết kế này làm dấy lên tranh cãi về tính hợp pháp.

Một đạo luật của Mỹ ban hành năm 1866 quy định chân dung người còn sống không được xuất hiện trên tiền Mỹ. Tuy nhiên, quy định này áp dụng đối với tiền giấy do Cục Khắc in và In ấn sản xuất, còn tiền xu do Cục Đúc tiền Mỹ phát hành.

Năm 2020, Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật cho phép Bộ trưởng Tài chính phát hành đồng xu 1 USD nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc. Tuy nhiên, đạo luật này cũng quy định thiết kế của đồng xu không được khắc họa người còn sống.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News phát sóng ngày 14/7, Bộ trưởng Bessent cho biết, vào dịp kỷ niệm 150 năm lập quốc của Mỹ, hình Tổng thống Calvin Coolidge khi đó đã được đưa lên đồng xu.

“Vì vậy, chúng ta có thể đưa hình ảnh của người còn sống lên tiền xu”, ông Bessent nói.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết đồng xu đang được sản xuất tại cơ sở đúc tiền ở Philadelphia.