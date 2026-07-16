Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Mỹ sẽ phát hành đồng xu 1 USD in hình Tổng thống Trump

Bình Giang

TPO - Cục Đúc tiền Mỹ (US Mint) sẽ bắt đầu sản xuất đồng xu mệnh giá 1 USD có chân dung Tổng thống Donald Trump ở mặt trước, như một phần trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent vừa cho biết.

img-2172.jpg
Thiết kế đồng xu 1 USD có chân dung Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Thiết kế của đồng xu có các dòng chữ “Liberty” (Tự do), “In God We Trust” (Chúng ta tin vào Chúa) và “1776-2026” ở mặt trước, còn mặt sau là hình đại bàng đầu trắng từ con dấu của tổng thống Mỹ. Đây là phiên bản chỉnh sửa từ thiết kế dự thảo được công bố tháng 10/2025.

Ở bản dự thảo trước đó, mặt sau của đồng xu khắc họa hình ảnh ông Trump giơ cao nắm đấm, kèm dòng chữ “fight, fight, fight” (chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu), gợi lại vụ ám sát hụt nhằm vào ông trong chiến dịch tranh cử năm 2024.

Ông Trump bày tỏ vinh dự khi có chân dung xuất hiện trên đồng xu. “Họ đã làm một đồng xu dành cho tôi. Theo những gì tôi biết thì điều đó rất hiếm”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox Business ngày 15/7.

Thiết kế này làm dấy lên tranh cãi về tính hợp pháp.

Một đạo luật của Mỹ ban hành năm 1866 quy định chân dung người còn sống không được xuất hiện trên tiền Mỹ. Tuy nhiên, quy định này áp dụng đối với tiền giấy do Cục Khắc in và In ấn sản xuất, còn tiền xu do Cục Đúc tiền Mỹ phát hành.

Năm 2020, Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật cho phép Bộ trưởng Tài chính phát hành đồng xu 1 USD nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc. Tuy nhiên, đạo luật này cũng quy định thiết kế của đồng xu không được khắc họa người còn sống.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News phát sóng ngày 14/7, Bộ trưởng Bessent cho biết, vào dịp kỷ niệm 150 năm lập quốc của Mỹ, hình Tổng thống Calvin Coolidge khi đó đã được đưa lên đồng xu.

“Vì vậy, chúng ta có thể đưa hình ảnh của người còn sống lên tiền xu”, ông Bessent nói.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết đồng xu đang được sản xuất tại cơ sở đúc tiền ở Philadelphia.

Bình Giang
Theo Reuters
#Đồng xu #Tổng thống Trump #quốc khánh Mỹ #đúc tiền #250 năm quốc khánh Mỹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe