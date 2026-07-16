Vợ Messi vỡ òa cảm xúc

TPO - Chiến thắng ngược dòng trước tuyển Anh đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha. Sau trận đấu, khoảnh khắc vỡ òa của vợ con Messi trên khán đài cùng màn ăn mừng của gia đình nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Chiến thắng ngược dòng 2-1 của Argentina trước tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026 khiến hàng chục nghìn khán giả trên sân Mercedes-Benz (Atlanta, Mỹ) bùng nổ. Sau khi Argentina giành tấm vé vào chung kết, vợ chồng Lionel Messi cùng lúc đăng bài tự hào và vỡ òa vì chiến thắng.

Trên khán đài, Antonela Roccuzzo - vợ của Lionel Messi - cùng ba con trai có mặt để cổ vũ đội tuyển Argentina. Phần lớn thời gian thi đấu, gia đình đội trưởng tuyển Argentina trải qua nhiều giây phút nín thở khi bị tuyển Anh dẫn trước 1-0 đến tận phút 84. Máy quay truyền hình nhiều lần ghi lại hình ảnh Antonela căng thẳng, hồi hộp theo dõi từng pha bóng. Các con của Messi cũng không giấu được sự lo lắng.

Khoảnh khắc Antonela Roccuzzo vỡ òa sau khi Argentina chiến thắng trước tuyển Anh, giành vé vào chung kết World Cup.

Kịch tính được đẩy lên cao trào khi Argentina ghi liền hai bàn thắng ở những phút cuối để hoàn tất màn lội ngược dòng, giành quyền góp mặt ở trận chung kết World Cup 2026. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Antonela ôm các con ăn mừng trong niềm vui vỡ òa.

Trên trang cá nhân, nữ người mẫu chia sẻ cảm xúc: "Cảm ơn Chúa! Cố lên Argentina! Đã vào chung kết!". Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt thích cùng hàng chục nghìn bình luận từ người hâm mộ trên khắp thế giới.

Dưới phần bình luận, nhiều người nổi tiếng như diễn viên Hannah Stocking, Hoa hậu Argentina Valentina Ferrer hay nghệ sĩ hài Dario Barassi gửi lời chúc mừng gia đình Messi cũng như đội tuyển Argentina.

Suốt hành trình của Argentina tại World Cup 2026, Antonela Roccuzzo đồng hành cùng chồng trên khán đài. Người đẹp thường xuất hiện với áo đấu số 10 của Messi kết hợp quần jeans, hạn chế chia sẻ quan điểm về các trận đấu hay những tranh cãi xoay quanh.

Lionel Messi cũng chia sẻ niềm vui với người hâm mộ bằng một bài đăng trên mạng xã hội ngay sau trận bán kết. Đội trưởng Argentina viết: "Vào chung kết! Chúng ta đã tìm lại được sức mạnh để chơi thêm trận đấu tuyệt vời nữa. Cảm ơn những người luôn tin tưởng vào đội bóng này. Cố lên Argentina".

Thông điệp của Messi nhanh chóng lan truyền mạnh, nhận gần 4 triệu lượt thích sau một giờ đăng tải. Nhiều đồng đội, cựu danh thủ và người hâm mộ để lại lời chúc mừng, kỳ vọng Argentina sẽ bảo vệ thành công chức vô địch thế giới.

Hàng triệu người vào trang cá nhân chia vui cùng vợ chồng Messi.

Ít ngày trước trận bán kết, Messi tiết lộ anh đã có khoảng thời gian dài không được gặp vợ con vì lịch thi đấu và tập luyện dày đặc. Sau chiến thắng trước Ai Cập ở tứ kết, thủ quân Argentina mới có dịp đoàn tụ gia đình trong một buổi chiều tại Miami trước khi toàn đội tiếp tục chuẩn bị cho vòng bán kết.

Theo Messi, việc phải xa gia đình là điều không dễ dàng, nhưng tất cả đều hiểu mục tiêu lớn nhất là World Cup. Chính vì vậy, những khoảnh khắc Antonela và ba con có mặt trên khán đài, cùng chia sẻ niềm vui sau chiến thắng trước tuyển Anh, càng khiến người hâm mộ xúc động.

Lionel Messi và Antonela Roccuzzo quen nhau từ khi còn nhỏ tại thành phố Rosario (Argentina), trước khi tổ chức hôn lễ vào năm 2017. Hai người hiện có ba con trai. Gia đình Messi được xem là một trong những biểu tượng hạnh phúc của làng thể thao thế giới khi Antonela luôn âm thầm đồng hành cùng chồng trong những cột mốc quan trọng của sự nghiệp.

Theo Forbes, Messi hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 1,1 tỷ USD và nằm trong nhóm ba vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới. Bên cạnh những danh hiệu và thành công trên sân cỏ, hình ảnh Messi ôm gia đình sau mỗi chiến thắng vẫn luôn là khoảnh khắc được người hâm mộ yêu thích, đặc biệt trong hành trình chinh phục World Cup 2026 của đội tuyển Argentina.