Beckham và dàn WAGs Anh suy sụp

TPO - Sau khi Argentina loại Anh khỏi World Cup 2026, David Beckham được thấy ôm mặt suy sụp trên khán đài. Dàn WAGs xứ sở sương mù cũng không giấu được vẻ thất vọng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.