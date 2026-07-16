Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Beckham và dàn WAGs Anh suy sụp

Tú Oanh

TPO - Sau khi Argentina loại Anh khỏi World Cup 2026, David Beckham được thấy ôm mặt suy sụp trên khán đài. Dàn WAGs xứ sở sương mù cũng không giấu được vẻ thất vọng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

m1.jpg
Tối 15/7 (giờ địa phương), đội tuyển bóng đá quốc gia Anh phải nói lời tạm biệt với World Cup 2026 sau khi thua 1-2 trước Argentina tại trận bán kết.
d11.jpg
d1.jpg
d4.jpg
Trên khán đài, David Beckham được thấy ôm mặt suy sụp. Theo Daily Mail, huyền thoại bóng đá sinh năm 1975 gần như bật khóc trước thất bại của đội nhà. Sau đó, anh được vợ là Victoria Beckham và con trai út Cruz an ủi.
d62.jpg
d63.jpg
Chỉ trước đó khoảng một giờ, David cùng gia đình và toàn bộ cổ động viên tuyển Anh phấn khích tột cùng khi đội nhà mở tỷ số ở phút thứ 55.
d61.jpg
d6.jpg
Victoria không còn ngồi bất động như trong trận tứ kết, mà đã đứng dậy hòa chung không khí ăn mừng. Cô được thấy ôm chặt người chồng quyến rũ của mình.
d15.jpg
Không chỉ David Beckham, cánh săn ảnh cũng chụp được khoảnh khắc dàn WAGs Anh lộ biểu cảm thất vọng trên khán đài. Vợ của Harry Kane, Kate, trông buồn rầu vào lúc kết thúc trận đấu, giống như những cổ động viên xung quanh.
d16.jpg
d171.jpg
Bạn gái của Jude Bellingham, Ashlyn Castro, tỏ ra chán chường trước khi rời khỏi khán đài với Denise, mẹ của Jude.
d8.jpg
Hai người phụ nữ sau đó cùng nhau an ủi tiền vệ sinh năm 2003. Bố anh là ông Mark cũng có mặt để trấn an con trai.
d9.jpg
d11-8493-1952.jpg
Tiền vệ Eberechi Eze được vợ, Naima Corbin, ôm hôn an ủi.
d7.jpg
d20.jpg
Megan Davison ôm đầu buồn bã khi trận đấu kết thúc. Sau đó, cô lặng lẽ ngồi cạnh chồng mình, thủ môn Jordan Pickford, khi anh vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau thua trận.
d14.jpg
Trước đó, Jordan Pickford bật khóc ngay trên sân cỏ.
d13.jpg
Trung vệ Jarell Quansah hôn bạn gái Ela Olivia.
d12.jpg
Tiền đạo Ollie Watkins cũng lấy lại tinh thần bằng một nụ hôn với vợ, Ellie Watkins.
d18.jpg
Ellie Watkins rời khán đài với gương mặt không biểu cảm.
d10.jpg
Declan Rice trông như sắp khóc, trong khi người thân bên cạnh đã không kìm nén được nước mắt.
Tú Oanh
#David Beckham #WAGs Anh #World Cup 2026 #Argentina loại Anh khỏi World Cup 2026 #đội tuyển Anh thua #David Beckham suy sụp #Jordan Pickford khóc #chung kết World Cup 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe