[Clip] Cảnh sát PCCC giải cứu công nhân gặp nạn trên mái nhà tầng 4

TPO - Nhận tin báo về một công nhân bị tai nạn lao động mắc kẹt trên tầng 4 của công trình tại phường Tân Sơn Hòa, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã khẩn trương triển khai cứu nạn.

Ngày 16/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã kịp thời giải cứu một nạn nhân bị tai nạn lao động mắc kẹt tại tầng 4 của một công trình trên đường Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa vào chiều tối qua 15/7.

Theo đó, khoảng 17 giờ 42 cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 14 nhận tin báo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 đề nghị hỗ trợ lực lượng y tế đưa một người bị tai nạn lao động tại địa chỉ 2/5 Bạch Đằng xuống mặt đất để cấp cứu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã điều động 4 xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Các chiến sĩ cảnh sát tiếp cận và đưa nạn nhân xuống đất ở vị trí cực kỳ khó khăn.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là ông Võ Mạnh Hùng (SN 1982), bị tai nạn trong lúc dọn dẹp vệ sinh khu vực cầu thang sắt từ tầng 4 lên mái công trình. Do bị chấn thương, nạn nhân nằm tại tầng 4, trong khi lối đi nhỏ hẹp, nhiều đoạn cua gấp khiến việc tiếp cận và di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu nạn nhanh chóng triển khai phương án, sử dụng dây chuyên dụng cố định nạn nhân, đồng thời phối hợp khiêng cáng qua cầu thang bộ. Trong quá trình đưa nạn nhân xuống, cán bộ, chiến sĩ liên tục thay phiên nhau giữ, đỡ cáng để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đến khoảng 18 giờ 45, nạn nhân được đưa xuống tầng trệt an toàn và bàn giao cho lực lượng cấp cứu 115. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân tỉnh táo nhưng nghi bị gãy xương đùi trái và chấn thương cột sống.