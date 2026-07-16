Phó Chủ tịch Cao Bằng: Hạ tầng giao thông vẫn là 'điểm nghẽn của điểm nghẽn'

TPO - GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Cao Bằng tăng 7,85%, song vẫn thấp hơn kịch bản đề ra. Trao đổi với Tiền Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch cho rằng, hạ tầng giao thông vẫn là "điểm nghẽn của điểm nghẽn", đồng thời khẳng định tỉnh đang thực hiện các giải pháp tháo gỡ để tạo đà tăng trưởng mới.

Giao thông là "điểm nghẽn của điểm nghẽn"

PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của Cao Bằng trong 6 tháng đầu năm nay?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch: Sáu tháng đầu năm 2026 diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn. Kinh tế thế giới tiếp tục biến động, giá nguyên liệu, nhiên liệu, chi phí logistics tăng cao. Đối với Cao Bằng, khó khăn còn đến từ những yếu tố nội tại như quy mô nền kinh tế còn nhỏ, địa hình bị chia cắt, đường biên giới dài 333 km và khả năng tự cân đối nguồn lực đầu tư còn hạn chế.

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Cao Bằng đã tăng trưởng 7,85%.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Sáu tháng đầu năm, GRDP ước tăng 7,85%; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 12.496 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 2.066 tỷ đồng, thu nội địa tăng 12% so với cùng kỳ. Đây là những tín hiệu tích cực, tạo nền tảng để tỉnh tăng tốc trong những tháng cuối năm.

Dù đạt mức tăng trưởng khá, GRDP vẫn thấp hơn kịch bản. Theo ông, đâu là nguyên nhân lớn nhất?

Nếu phải chỉ ra "điểm nghẽn của điểm nghẽn" thì đó chính là hạ tầng giao thông.

Là tỉnh miền núi, địa hình bị chia cắt mạnh và hiện gần như chỉ phụ thuộc vào vận tải đường bộ, Cao Bằng phải chịu chi phí logistics cao, thời gian vận chuyển kéo dài và khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế còn hạn chế. Đây cũng là rào cản lớn nhất đối với thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp.

Chúng tôi xác định, tháo gỡ điểm nghẽn giao thông không đơn thuần là tạo thuận lợi cho việc đi lại mà còn mở rộng không gian phát triển, giảm chi phí vận tải, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và tạo nền tảng cho hai động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh là kinh tế cửa khẩu và du lịch.

Tăng tốc các dự án hạ tầng chiến lược

Đâu sẽ là những công trình tạo đột phá cho Cao Bằng trong thời gian tới?

Chúng tôi đang triển khai đồng thời nhiều giải pháp để tạo hệ thống hạ tầng đồng bộ.

Trước hết, tỉnh đã hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Cao Bằng, mở rộng không gian phát triển với tầm nhìn dài hạn. Các quy hoạch chuyên ngành về khoáng sản, thủy điện, sử dụng đất, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu cũng được tích hợp đồng bộ nhằm chủ động đón dòng vốn đầu tư. Tỉnh đang đề xuất nâng cấp quy hoạch Cảng hàng không Cao Bằng từ cấp 4C lên cấp 4E trước năm 2030 để tạo thêm dư địa phát triển.

Đối với hạ tầng giao thông, trọng tâm là dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (CT10) - công trình trọng điểm của tỉnh và của khu vực.

Tuyến cao tốc dài 121 km, mặt cắt nền đường rộng 22 m - lớn nhất trong các tuyến cao tốc khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối Cao Bằng với Lạng Sơn, Quảng Ninh, cảng biển Hải Phòng và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), hình thành trục logistics mới, rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí hàng hóa và tạo động lực trực tiếp cho kinh tế cửa khẩu, du lịch, thương mại và thu hút đầu tư.

Hiện tỉnh đang tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư và các đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành cả hai giai đoạn của dự án trong năm 2026.

Song song với đó là dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng (CT07). Tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để phấn đấu khởi công vào cuối năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch trong buổi trao đổi với PV Tiền Phong.

Mục tiêu của Cao Bằng không chỉ là hoàn thành từng tuyến đường mà là xây dựng mạng lưới giao thông liên hoàn, kết nối giữa hai tuyến cao tốc CT07 và CT10; kết nối với hai cửa khẩu quốc tế, các tuyến đi Hà Giang, Tuyên Quang, đường Hồ Chí Minh và các trục giao thông xuyên tâm. Khi hệ thống này hình thành sẽ tạo ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho tỉnh.

Tuy nhiên, đầu tư công và xây dựng vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Tỉnh sẽ tháo gỡ như thế nào thưa ông?

Chúng tôi xác định phải xử lý từng điểm nghẽn cụ thể.

Những dự án chậm do giải phóng mặt bằng sẽ tập trung tháo gỡ mặt bằng; vướng thủ tục đầu tư sẽ xử lý ngay về pháp lý; dự án đã có khối lượng phải khẩn trương nghiệm thu, thanh toán để chuyển thành giá trị giải ngân và tăng trưởng.

Đối với các công trình trọng điểm, nhất là các tuyến cao tốc, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp ở những vị trí đủ điều kiện; đồng thời tháo gỡ ngay các khó khăn về vật liệu, đất đắp và thủ tục liên quan.

Quan điểm của tỉnh là biến nguồn vốn thành công trình, biến khối lượng thi công thành giá trị tăng trưởng, không để chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển chung.

Phát triển phải gắn với an ninh biên giới và đời sống người dân

Bên cạnh tăng trưởng kinh tế, đâu là những mục tiêu xuyên suốt của tỉnh trong thời gian tới?

Đối với Cao Bằng, nhiệm vụ hàng đầu vẫn là giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới và giữ ổn định địa bàn.

Song song với đó là mục tiêu phát triển kinh tế phải hướng đến nâng cao đời sống người dân. Tỉnh sẽ tiếp tục tập trung giảm nghèo, tạo việc làm, mở rộng hạ tầng điện, hạ tầng số, phủ sóng viễn thông đến các vùng lõm, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và các dịch vụ công.

Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, Cao Bằng sẽ tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, huy động hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.

Xin trân trọng cảm ơn ông!