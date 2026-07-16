Phường Tô Châu: Đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, mở ra động lực phát triển mới

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Tô Châu (tỉnh An Giang) đang từng bước khẳng định sức bật mới, phát huy tinh thần chủ động, đổi mới trong quản lý, điều hành và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, địa phương tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, phát huy lợi thế kinh tế biển, đầu tư kết cấu hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Ngay từ khi đi vào hoạt động theo mô hình mới, phường Tô Châu xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã thực hiện giải quyết 396/416 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Riêng trong tháng 6/2026, Trung tâm tiếp nhận 116 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn đạt 93,83%. Cùng với đó, Trang thông tin điện tử của phường được duy trì, cập nhật thường xuyên, góp phần công khai, minh bạch thông tin và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong tiếp cận các dịch vụ công.

Hạ tầng đô thị được đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại phường Tô Châu.

Song song với cải cách hành chính, địa phương tích cực triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Dữ liệu đảng viên được rà soát, chuẩn hóa theo quy định; nhiều thủ tục hành chính được tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm giấy tờ và chi phí cho người dân.

Địa phương cũng từng bước đưa các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hỗ trợ công tác quản lý, điều hành như tóm tắt văn bản, chuyển giọng nói thành văn bản, đọc và tạo các slide trình chiếu văn bản trong cuộc họp, hỗ trợ tổng hợp thông tin…, góp phần nâng cao năng suất làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó, Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước hình thành thói quen số trong đời sống hằng ngày.

Phát huy lợi thế kinh tế biển

Cùng với cải cách hành chính, kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt hơn 1.624 tỷ đồng; nhiều chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt trên 50% kế hoạch năm; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 70% dự toán.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và lãnh đạo địa phương trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tô Châu trong Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", diễn ra vào tháng 6/2026.

Kinh tế biển tiếp tục là thế mạnh của địa phương. Với đội tàu khai thác thủy sản hùng hậu, phường duy trì ổn định hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản, đồng thời thực hiện nghiêm các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tăng cường quản lý tàu cá, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững.

Các sản phẩm OCOP đặc trưng như nước mắm, mắm cá trích, cà xỉu muối, ba khía, yến sào... tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, phường tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án trọng điểm; tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng và đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật.

Nhiều công trình chỉnh trang đô thị, cải tạo hệ thống chiếu sáng, chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường và đầu tư hạ tầng giao thông được triển khai, góp phần tạo diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo động lực thu hút đầu tư.

Quan tâm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh

Phát triển kinh tế luôn gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Các chính sách đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra khá sôi nổi, tạo khí thế thi đua trong Nhân dân.

Đặc biệt, Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" được tổ chức trên địa bàn phường đã mang lại nhiều hoạt động ý nghĩa như trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh và tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Song song đó, quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững. Các lực lượng chức năng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tô Châu ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo phường Tô Châu cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn như tiến độ giải ngân đầu tư công và một số chỉ tiêu phát triển kinh tế chưa đạt kỳ vọng, khối lượng công việc tăng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ ở một số thời điểm.

Địa phương đang tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, phường Tô Châu đang từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả. Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số không chỉ nâng cao chất lượng quản lý nhà nước mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát huy hiệu quả lợi thế kinh tế biển, hướng đến mục tiêu xây dựng phường Tô Châu văn minh, giàu đẹp, hiện đại.