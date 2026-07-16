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Hà Nội:

Di dời 150 hộ dân tại 3 tòa chung cư cũ để phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A

Trần Hoàng

TPO - Để thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 1A, phường Kim Liên sẽ thu hồi đất của 8 tổ chức và khoảng 210 hộ gia đình, cá nhân, gồm khoảng 150 hộ tại 3 tòa chung cư cũ và khoảng 60 hộ có đất ở riêng lẻ.

UBND phường Kim Liên (Hà Nội) vừa tổ chức hội nghị công bố dự án và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết và chỉnh trang đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ trên địa bàn phường Kim Liên.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết và chỉnh trang đô thị được thực hiện theo phương thức PPP (Hợp đồng BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ trên địa bàn phường Kim Liên. Dự án có chiều dài khoảng 1,1km với diện tích nằm trong dự án khoảng 52.299.1m2 trên địa bàn phường Kim Liên. Tiến độ dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2026.

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Toàn tuyến dự án trục không gian Quốc lộ 1A

Đại diện UBND phường cho biết, các khu vực thuộc chỉ giới thu hồi đất bao gồm 8 tổ chức; khoảng 150 hộ gia đình, cá nhân tại 3 tòa nhà chung cư cũ và khoảng 60 hộ gia đình đất ở cá nhân (tổng số 210 hộ gia đình, cá nhân).

Đối với bồi thường, GPMB, UBND phường Kim Liên cho biết, điều kiện được bồi thường là đất ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ bao gồm: Hỗ trợ nhà ở có giấy phép tạm, giấy phép có thời hạn, hết hạn (hỗ trợ 80% giá xây dựng mới theo đơn giá); Hỗ trợ nhà ở không hợp pháp trên đất được bồi thường, hỗ trợ (50% giá xây dựng mới theo đơn giá); Hỗ trợ di chuyển trong thành phố (10.000.000 đồng/chủ sử dụng đất); Hỗ trợ tạm cư khi chưa được nhận đất TĐC; Hỗ trợ ngừng sản xuất kinh doanh (đối với doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh).

Về chính sách, người dân được tái định cư bằng đất dự kiến tại khu đô thị đa mục tiêu do Vingroup làm chủ đầu tư tại xã Tam Hưng, xã Bình Minh thành phố Hà Nội.

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án nhằm xây dựng cải tạo tuyến đường Quốc lộ 1A thành trục giao thông đô thị hiện đại, đồng bộ đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của Thành phố theo quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm. Dự án cũng giúp tăng cường kết nối giữa trung tâm thành phố Hà Nội với khu vực phía Nam Thành phố, các tuyến vành đai, các trục giao thông liên vùng cũng như các tỉnh phía Nam.

Tại hội nghị, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có đất thuộc diện thu hồi đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, như chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phạm vi thu hồi đất, chỉ giới dự án, giá đất, giá tài sản, điều kiện được bồi thường cũng như tiến độ triển khai dự án...

Trần Hoàng
#Dự án mở rộng Quốc lộ 1A #Chính sách bồi thường và hỗ trợ #Thu hồi đất và tái định cư #Phát triển đô thị theo phương thức PPP #Ảnh hưởng đến quyền lợi người dân #Vingroup #Quốc lộ 1A

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