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Phát hiện hai người đàn ông tử vong trong ô tô đỗ ven quốc lộ 32

Đức Anh

TPO - Tối 15/7, lãnh đạo UBND xã Thanh Sơn (Phú Thọ) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai người đàn ông tử vong trên một ô tô đỗ ven quốc lộ 32.

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Chiếc xe ô tô đỗ rất lâu tại quốc lộ 32 địa phận xã Thanh Sơn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, ông Trần Văn Luyện - Trưởng thôn Khuân, xã Thanh Sơn, nhận được tin báo của người dân về một xe ô tô dừng đỗ ở làn đường bên phải theo hướng từ xã Thanh Sơn đi xã Thọ Văn trên quốc lộ 32, từ khoảng 12h nhưng không di chuyển.

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Hai người đàn ông tử vong.

Đến kiểm tra, ông Luyện mở cửa xe và phát hiện hai người đàn ông đã tử vong. Trong đó, một người ngồi ở ghế lái, người còn lại ngồi ở ghế phụ phía trước.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định người ngồi ghế lái là Đ.V.Đ. (sinh năm 1996), người ngồi ghế phụ là Đ.V.C. (sinh năm 2001). Cả hai cùng trú tại bản Chăn, xã Tường Hạ, tỉnh Sơn La.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đức Anh
#Phát hiện thi thể trong ô tô #Vụ việc tại Quốc lộ 32 #Hai người tử vong Sơn La #Điều tra nguyên nhân tử vong #Công tác khám nghiệm hiện trường

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