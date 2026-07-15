Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xử phạt 19 triệu đồng, tước giấy phép lái xe nữ tài xế vượt rào chắn đường sắt

Thu Hiền

TPO - Nữ tài xế ở Nghệ An lái ô tô bán tải cố vượt qua đường ngang cắt đường sắt khi đèn tín hiệu đã bật sáng đã bị CSGT lập biên bản xử phạt 19 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Nữ tài xế lái xe bán tải vượt đường sắt khi đèn đỏ ở Nghệ An.

Ngày 15/7, Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà H.T.T (SN 1975, trú xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An) do điều khiển ô tô vượt đèn đỏ đường sắt.

Theo cơ quan chức năng, phương tiện vi phạm là xe bán tải mang biển kiểm soát 37C-269.xx. Tại buổi làm việc, bà T. thừa nhận hành vi vi phạm được ghi lại trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội và chấp hành việc xử lý theo quy định.

13-7678.jpg
Hình ảnh nữ tài xế lái xe bán tải vượt đường sắt khi đèn đỏ.

Khoảng hơn 8h ngày 13/7, tại điểm giao cắt giữa tuyến đường sắt và Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hùng Châu, khi hệ thống cảnh báo đã kích hoạt với đèn đỏ và rào chắn tự động đang hạ xuống, nữ tài xế vẫn điều khiển xe bán tải cố tình đi qua đường ray.

Phát hiện sự việc, hai nhân viên gác chắn đường sắt đã nhanh chóng chạy ra ngăn cản, yêu cầu tài xế dừng xe và lùi khỏi khu vực nguy hiểm. Sau ít phút, chiếc xe mới lùi lại an toàn. Toàn bộ diễn biến được camera ghi lại và nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận sau khi xuất hiện trên mạng xã hội.

Sau khi xác minh, Trạm CSGT Diễn Châu đã mời bà T. đến trụ sở để làm việc. Tại đây, bà T. thừa nhận hành vi vi phạm như phản ánh.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà T. về hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, quy định tại khoản 9, Điều 13 Nghị định số 81/2026 của Chính phủ với mức phạt 19 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.

Thu Hiền
#tài xế #đường sắt #xử phạt #Nghệ An #giao thông #vi phạm #phạt tiền

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe