Xử phạt 19 triệu đồng, tước giấy phép lái xe nữ tài xế vượt rào chắn đường sắt

TPO - Nữ tài xế ở Nghệ An lái ô tô bán tải cố vượt qua đường ngang cắt đường sắt khi đèn tín hiệu đã bật sáng đã bị CSGT lập biên bản xử phạt 19 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Nữ tài xế lái xe bán tải vượt đường sắt khi đèn đỏ ở Nghệ An.

Ngày 15/7, Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà H.T.T (SN 1975, trú xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An) do điều khiển ô tô vượt đèn đỏ đường sắt.

Theo cơ quan chức năng, phương tiện vi phạm là xe bán tải mang biển kiểm soát 37C-269.xx. Tại buổi làm việc, bà T. thừa nhận hành vi vi phạm được ghi lại trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội và chấp hành việc xử lý theo quy định.

Hình ảnh nữ tài xế lái xe bán tải vượt đường sắt khi đèn đỏ.

Khoảng hơn 8h ngày 13/7, tại điểm giao cắt giữa tuyến đường sắt và Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hùng Châu, khi hệ thống cảnh báo đã kích hoạt với đèn đỏ và rào chắn tự động đang hạ xuống, nữ tài xế vẫn điều khiển xe bán tải cố tình đi qua đường ray.

Phát hiện sự việc, hai nhân viên gác chắn đường sắt đã nhanh chóng chạy ra ngăn cản, yêu cầu tài xế dừng xe và lùi khỏi khu vực nguy hiểm. Sau ít phút, chiếc xe mới lùi lại an toàn. Toàn bộ diễn biến được camera ghi lại và nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận sau khi xuất hiện trên mạng xã hội.

Sau khi xác minh, Trạm CSGT Diễn Châu đã mời bà T. đến trụ sở để làm việc. Tại đây, bà T. thừa nhận hành vi vi phạm như phản ánh.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà T. về hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, quy định tại khoản 9, Điều 13 Nghị định số 81/2026 của Chính phủ với mức phạt 19 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.