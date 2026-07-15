Thủ tướng Lê Minh Hưng: Điều tra khách quan, toàn diện vụ vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang

TPO - Tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu điều tra khách quan, toàn diện vụ vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trước đó, lãnh đạo tỉnh báo cáo, cơ quan chức năng đã xác định 26 người có hành vi vi phạm pháp luật liên quan vụ án.

Chiều 15/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang. (Ảnh: Đoàn Bắc)

Cũng tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác về vụ việc vi phạm quy chế Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 xảy ra tại điểm thi của trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc báo cáo, đến ngày 15/7, cơ quan chức năng đã xác định 26 người có hành vi vi phạm pháp luật liên quan vụ án. Tỉnh xác định sẽ xử lý vụ việc triệt để, nghiêm minh, bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và UBND tỉnh Tuyên Quang, Thủ tướng nhận định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự nghiêm minh, công bằng của kỳ thi, đồng thời tác động tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục và niềm tin của xã hội.

Thủ tướng yêu cầu việc xử lý vụ việc phải bảo đảm ba nguyên tắc. Trước hết, cơ quan chức năng phải điều tra, xác minh đầy đủ, khách quan, làm rõ bản chất vụ việc, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật. Tiếp đó, phải xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, phân định rõ trách nhiệm, tính chất và mức độ sai phạm của từng trường hợp. Đồng thời, phương án xử lý phải đúng quy chế thi và các quy định pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của thí sinh, giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của kỳ thi.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang. (Ảnh: Đoàn Bắc)

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục triển khai nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ; yêu cầu Công an tỉnh Tuyên Quang khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ các cá nhân, tổ chức liên quan trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không bỏ lọt sai phạm. UBND tỉnh được giao đánh giá toàn diện, khách quan kết quả thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phương án xử lý phù hợp.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho dư luận; đồng thời nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức kỳ thi.

Đối với Bộ Công an, Thủ tướng đề nghị tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và đề xuất xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao căn cứ kết quả điều tra để quyết định phương án xử lý kết quả thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đồng thời rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên phạm vi cả nước; kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm nếu có và nghiên cứu hoàn thiện quy chế, các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn để không tái diễn những vụ việc tương tự.

Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Đoàn Bắc)

Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân bình tĩnh, tin tưởng vào quá trình điều tra, xử lý của các cơ quan chức năng, chờ kết luận chính thức trước khi đưa ra các đánh giá về vụ việc.

Liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân đầu tư công, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh Tuyên Quang tăng 7,72%, thu ngân sách đạt hơn 4.264 tỷ đồng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,25%, du lịch đón hơn 2,09 triệu lượt khách; môi trường đầu tư tiếp tục cải thiện với PCI đứng thứ 6 cả nước và 583 doanh nghiệp thành lập mới.

Tỉnh Tuyên Quang đã chấp thuận chủ trương đầu tư 14 dự án với tổng vốn hơn 3.844 tỷ đồng, giải ngân đầu tư công đạt 30,4% kế hoạch; nhiều dự án trọng điểm như cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hệ thống trường phổ thông nội trú khu vực biên giới được đẩy nhanh tiến độ.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh tinh giản 24% đầu mối cơ quan, bố trí đủ trụ sở cho 124/124 xã, phường, phân cấp 722 nhiệm vụ cho cấp xã. Tuyên Quang cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn ở cả cấp tỉnh và cấp xã đạt trên 97%.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. (Ảnh: Đoàn Bắc)

Chiều cùng ngày, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên để tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Thủ tướng và các đại biểu thỉnh chuông, dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ, Tượng đài Tổ quốc ghi công và từng phần mộ liệt sĩ. Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đọc lời tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh bảo vệ biên giới phía Bắc, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đây là hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ.