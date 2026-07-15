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Khai quật 2 vị trí nghi mộ chôn tập thể 12 liệt sĩ

Hòa Hội

TPO - Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại giữa lòng đất, vị trí nghi có 2 mộ chôn tập thể 12 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 10 - Sông Hương đang được các lực lượng chức năng Cần Thơ khai quật, tìm kiếm tại xã Trường Long Tây.

Ngày 15/7, thông tin từ Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) TP. Cần Thơ cho biết đơn vị đang phối hợp cùng Đội K90 (Quân khu 9), địa phương tiến hành khai quật vị trí nghi có mộ tập thể liệt sĩ tại ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây. Việc khai quật tìm kiếm được thực hiện sau một ngày khảo sát thực địa, xác định vị trí.

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Lực lượng chức năng tiến hành khai quật vị trí nghi chôn cất 12 liệt sĩ hy sinh năm 1973.

Trước đó, ông Nguyễn Quật Khởi (68 tuổi, người dân địa phương) thông tin tới lực lượng chức năng về 2 hố chôn tập thể 12 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 10 - Sông Hương ở ấp Trường Thọ. Các liệt sĩ hy sinh sau trận đánh Cái Túc vào khoảng tháng 3-4/1973, khi đang phối hợp chiến đấu cùng Tiểu đoàn Tây Đô. Trong đó, 1 hố chôn 5 liệt sĩ, một hố chôn 7 liệt sĩ, mỗi hố cách nhau khoảng một mét.

Theo nhân chứng là người địa phương, hơn 50 năm trước, trong bối cảnh chiến trường ác liệt, địch tuần tra gắt gao, trực thăng liên tục quần lượn bắn phá, những người được giao nhiệm vụ an táng năm đó đã phải dùng xuồng ba lá, che tấm ni lông để vận chuyển thi thể các liệt sĩ. Để tránh bị địch phát hiện, các anh buộc phải tận dụng địa hình rậm rạp nằm ngoài hàng rào nghĩa trang cũ để chôn cất thay vì đưa vào bên trong.

Sau này, khi địa phương tổ chức di dời nghĩa trang cũ, hai hố chôn tập thể nằm ngoài hàng rào này đã bị bỏ sót tới nay.

Hiện, sau khi tiến hành đối chiếu kỹ lưỡng giữa lời kể của các nhân chứng, người dân địa phương và các tài liệu liên quan, Đội K90 cùng các lực lượng phối hợp đang nỗ lực để tìm kiếm.

Sau khi xác minh, khảo sát thực địa và xác định vị trí, Đội K90 đã tổ chức khai quật tìm kiếm các liệt sĩ.

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Lực lượng chức năng tiến hành khai quật vị trí nghi có liệt sĩ hy sinh.
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Vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ hy sinh.
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Lực lượng chức năng khai quật tại khu đất nghi có liệt sĩ hy sinh vào năm 1973.
Hòa Hội
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