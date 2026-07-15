Dự án 'Dệt Ước Mơ Xanh' khơi nguồn sáng tạo từ nghệ thuật tái chế và chung tay gây quỹ vì cộng đồng

TPO - Với mong muốn mang đến cho trẻ em một mùa hè ý nghĩa, kết hợp trải nghiệm thực tế, phát triển kỹ năng sống và lan tỏa tinh thần sẻ chia, dự án thiện nguyện "Dệt Ước Mơ Xanh" chính thức được khởi động chiều 15/7. Chương trình kết nối trẻ em với nghệ thuật tái chế, hoạt động thiện nguyện và gây quỹ vì cộng đồng thông qua các sản phẩm sáng tạo từ vải vụn.

Mang đến mùa hè trải nghiệm cho trẻ em

Tại lễ công bố dự án thiện nguyện “Dệt Ước Mơ Xanh”, ông Trịnh Xuân Quang, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông, Công ty Cổ phần Tiền Phong - Báo Tiền Phong chia sẻ, hoạt động này hướng tới việc tạo ra sân chơi bổ ích để trẻ em và thanh thiếu niên rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, bán hàng, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động sáng tạo từ vật liệu tái chế.

Chương trình do Công ty Cổ phần Tiền Phong (Báo Tiền Phong), Litibaby Việt Nam, Vincom Mega Mall và Elite Talent Entertainment phối hợp tổ chức, với sự tiếp nhận nguồn quỹ của Quỹ Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội.

Ông Trịnh Xuân Quang, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông, Công ty Cổ phần Tiền Phong - Báo Tiền Phong chia sẻ tại buổi lễ công bố dự án thiện nguyện Dệt Ước Mơ Xanh.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tuyển chọn 2 tình nguyện viên nhí từ 10 tuổi trở lên tham gia vận hành gian hàng gây quỹ và hướng dẫn khách tham quan làm tranh từ vải vụn tái chế tại Vincom Mega Mall Royal City (Hà Nội). Các em sẽ được trực tiếp tham gia bán các sản phẩm gây quỹ như gấu bông, áo cờ đỏ sao vàng hoặc hỗ trợ hướng dẫn sáng tạo nghệ thuật từ vải vụn.

NSND Lan Hương, Đại sứ chương trình cùng các bạn nhỏ tình nguyện viên.

Đây là cơ hội để trẻ có thêm trải nghiệm thực tế, phát huy sự tự tin, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia với cộng đồng. Những tình nguyện viên tham gia dự án sẽ được cấp giấy chứng nhận, được vinh danh tại đêm Gala tổng kết và có cơ hội xuất hiện trên các kênh truyền thông của chương trình.

Tham gia chương trình với vai trò tình nguyện viên, bé Thảo Nguyên (Hà Nội) bày tỏ niềm vui khi có một mùa hè ý nghĩa bên những hoạt động thiện nguyện. Em cho biết, thay vì dành nhiều thời gian để sử dụng điện thoại hay xem các chương trình giải trí như trước, em đã lựa chọn đồng hành cùng chương trình để trải nghiệm những công việc mới.

"Tại đây, con được làm tranh bằng vải, hướng dẫn các em nhỏ và tham gia bán hàng. Đây là lần đầu tiên con được góp sức trong một chương trình như thế này nên con cảm thấy rất vui và hào hứng. Điều khiến con hạnh phúc nhất là biết rằng những việc mình làm sẽ góp phần mang đến thêm nhiều phần quà ý nghĩa cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn", Thảo Nguyên chia sẻ.

Những bức tranh làm từ vụn vải rất ấn tượng do các em học sinh làm trưng bày

﻿ tại triển lãm Dệt Ước Mơ Xanh chiều 15/7.

Khơi nguồn sáng tạo từ những mảnh vải vụn

Song song với hoạt động tình nguyện là chương trình sáng tác và triển lãm tranh từ vải vụn tái chế dành cho trẻ em, thanh thiếu niên từ 5 đến 18 tuổi. Bà Muộn Thị Ngọc Anh – CEO & Founder Litibaby Việt Nam cho hay: “Toàn bộ nguyên vật liệu như vải vụn, giấy, keo dán, kéo và các dụng cụ cần thiết sẽ được Litibaby tài trợ miễn phí. Người tham gia được tự do sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân từ những vật liệu tưởng chừng bỏ đi. Sau khi hoàn thành, các tác phẩm sẽ được đăng tải trên các nền tảng truyền thông của chương trình để bình chọn hạng mục “Tác phẩm được yêu thích nhất”, đồng thời được Ban Giám khảo đánh giá và trao các giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba cùng giải bình chọn”.

Bà Muộn Thị Ngọc Anh – CEO & Founder Litibaby Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Chia sẻ tại lễ công bố, NSND Lan Hương, Đại sứ chương trình “Dệt Ước Mơ Xanh” cho biết, chương trình đã tạo cơ hội để các em được thỏa sức sáng tạo thông qua những hoạt động như hội họa và thiết kế, may mặc. “Quá trình đồng hành cùng các em tôi thấy chương trình không chỉ nuôi dưỡng sự sáng tạo mà còn vun đắp tình yêu thương, sự gắn kết và giúp trẻ rèn luyện nhiều kỹ năng sống cần thiết”.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ, chính sự hồn nhiên và nhiệt huyết của các em đã mang đến cho bà nhiều cảm xúc tích cực, giúp bà cảm thấy trẻ trung, tràn đầy năng lượng và học hỏi được nhiều điều từ thế hệ trẻ. NSND Lan Hương nhấn mạnh rằng những giá trị tinh thần mà chương trình mang lại là vô cùng to lớn và ý nghĩa đối với cả người hướng dẫn lẫn các em tham gia. Bà đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ có thêm nhiều chương trình ý nghĩa như vậy được triển khai và kỳ vọng dự án sẽ ngày càng lan tỏa và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đại sứ chương trình Dệt Ước Mơ Xanh - NSUT Đỗ Kỷ và NSND Lan Hương giao lưu tại chương trình chiều 15/7.

“Tôi tin rằng đến ngày tổng kết, các em sẽ hiểu rõ hơn giá trị của lao động khi trực tiếp tạo ra và giới thiệu những sản phẩm như tranh vẽ hay trang phục. Thông qua hành trình đó, các em không chỉ học được kỹ năng sáng tạo mà còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử và nhiều kỹ năng sống quan trọng để phát triển toàn diện trong tương lai. Tôi rất hạnh phúc khi được đồng hành cùng các con. Các con không chỉ học từ chúng tôi mà chính tôi cũng học được rất nhiều từ các con. Tôi chỉ mong mình luôn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành với các cháu trong những hành trình ý nghĩa như thế này", NSND Lan Hương chia sẻ.

Đấu giá tranh gây quỹ vì cộng đồng

Khép lại hành trình một tháng là Gala “Dệt Ước Mơ Xanh” dự kiến diễn ra vào ngày 15/8/2026. Tại sự kiện, các tác phẩm nghệ thuật xuất sắc sẽ được triển lãm và tham gia phiên đấu giá gây quỹ với sự đồng ý của tác giả. Toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động đấu giá sẽ được đóng góp cho Quỹ Hội Chữ thập đỏ Hà Nội để triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng.

Ông Lê Tự Lực, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội cho biết, Hội vừa là đơn vị tiếp nhận, vừa là cầu nối điều phối các nguồn lực hỗ trợ đến với những hoàn cảnh khó khăn. Với đội ngũ chuyên trách thực hiện công tác tham mưu, khảo sát và thẩm định, Hội luôn nghiên cứu kỹ lưỡng từng chương trình, từng đối tượng để bảo đảm mọi nguồn lực thiện nguyện được trao đúng người, đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả cao nhất.

Ông Lê Tự Lực, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội chia sẻ tại chương trình.

Theo ông Lực, đối với mỗi chương trình, đặc biệt là những dự án có tính chất riêng như chương trình lần này, Hội đều phối hợp chặt chẽ với các đối tác để lựa chọn hình thức hỗ trợ và đối tượng thụ hưởng phù hợp. Việc này không chỉ giúp sử dụng hiệu quả nguồn quỹ mà còn bảo đảm ý nghĩa của những sản phẩm và thành quả do các em tạo ra được lan tỏa đúng giá trị.

"Hội Chữ thập đỏ triển khai nhiều hoạt động cứu trợ với các nhóm đối tượng khác nhau, chẳng hạn hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ hay những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, với chương trình này, chúng tôi cân nhắc rất kỹ để lựa chọn địa chỉ hỗ trợ, đối tượng thụ hưởng cũng như phương thức triển khai phù hợp nhất. Mục tiêu là để mỗi đóng góp của các em và các nhà hảo tâm đều đến đúng nơi cần đến, mang lại niềm vui, sự sẻ chia và giá trị thiết thực cho người nhận", ông Lực chia sẻ.

Bên cạnh đó, chương trình còn gây quỹ thông qua hoạt động bán các sản phẩm do Litibaby tài trợ, trong đó 50% doanh thu được trích cho quỹ thiện nguyện. Theo Ban Tổ chức, nguồn quỹ của dự án sẽ được hình thành từ 100% tiền đấu giá tranh, 50% doanh thu bán hàng gây quỹ và toàn bộ giá trị giải thưởng của cuộc thi.