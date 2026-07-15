Quảng Trị đồng loạt khởi công hơn 3.500 nhà ở cho gia đình chính sách

TPO - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh Quảng Trị đồng loạt khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ và nạn nhân chất độc hóa học. Toàn tỉnh dự kiến hỗ trợ 3.520 căn nhà, với tổng kinh phí hơn 232 tỷ đồng.

Những mái ấm nghĩa tình đồng loạt khởi công

Sáng 15/7, tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, chính quyền địa phương đồng loạt tổ chức lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Bí thư Tỉnh uỷ và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tham gia khởi công ngôi nhà tình nghĩa tại phường Bắc Gianh.

Tại phường Bắc Gianh, ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khởi công xây nhà cho gia đình chị Trần Thị Quyết, trú tổ dân phố Thuận Bài.

Chị Quyết là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Mẹ chị, bà Nguyễn Thị Quyên, sinh năm 1949, là thương binh, đồng thời bị nhiễm chất độc hóa học. Trong 6 người con của bà Quyên, có 4 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Gia đình chị Quyết có hoàn cảnh khó khăn, bản thân chị sức khỏe yếu, không có việc làm ổn định, thu nhập của chồng chị bấp bênh, trong khi phải nuôi các con nhỏ. Ngôi nhà cũ đã xuống cấp, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của cả gia đình.

Phát biểu tại lễ khởi công, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương đề nghị huy động cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị và người dân cùng chung tay, góp sức xây dựng những căn nhà kiên cố, giúp các gia đình chính sách sớm ổn định cuộc sống.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ đặt móng cho ngôi nhà tình nghĩa tại lễ khởi công.

Cùng thời điểm, tại xã Ninh Châu, lãnh đạo tỉnh và địa phương tổ chức khởi công xây nhà cho bà Dương Thị Sao, trú thôn Quảng Xá, là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; ông Nguyễn Mậu Miên, trú thôn Hiển Lộc, thuộc diện người có công với cách mạng.

Các xã Tân Lập, Nam Trạch, Lệ Ninh, Tân Mỹ, Tân Gianh, Minh Hóa, Kim Phú, Tuyên Hóa và nhiều địa phương khác cũng đồng loạt triển khai chương trình.

Trước ngày khởi công, lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ tại nhiều địa phương đã hỗ trợ các gia đình tháo dỡ nhà cũ, san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi công.

Hơn 232 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa 3.520 căn nhà

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh có 3.520 căn nhà thuộc diện được hỗ trợ trong hai chương trình chăm lo nhà ở cho gia đình chính sách và nạn nhân chất độc hóa học.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng quà cho các gia đình chính sách tại buổi lễ khởi công.

Trong đó, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ gồm 3.159 căn. Số nhà được xây mới là 947 căn, số còn lại được nâng cấp, sửa chữa.

Chương trình hỗ trợ nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học gồm 361 căn tại 77 xã, phường. Trong số này có 182 căn xây mới và 179 căn sửa chữa.

Riêng trong ngày 15/7, các địa phương tại Quảng Trị đồng loạt khởi công 143 căn nhà. Đây là đợt triển khai cao điểm hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng thời cụ thể hóa chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Trị cũng huy động, lồng ghép nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa để nâng mức hỗ trợ bình quân lên khoảng 100 triệu đồng đối với mỗi hộ xây mới và 50 triệu đồng đối với hộ sửa chữa nhà. Tổng kinh phí thực hiện hai chương trình dự kiến hơn 232 tỷ đồng.

Các lực lượng quân sự, công an hỗ trợ tại lễ khởi công.

UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng tại cơ sở, dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ ngày công, kỹ thuật và vận chuyển vật liệu.

Chính quyền các địa phương tiếp tục vận động doanh nghiệp, tổ chức và người dân hưởng ứng với tinh thần “ai có gì giúp nấy”, bảo đảm các căn nhà hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng.

Mỗi mái nhà được xây mới, sửa chữa không chỉ giúp các gia đình chính sách có nơi ở an toàn, ổn định mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.