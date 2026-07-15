Xe tải 80 tấn 'sập hầm' trên công trường chống ngập

TPO - Chiếc xe tải cố di chuyển vào công trình chống ngập ở Thái Nguyên dẫn đến "sập hầm", hàng loạt tấm đan bằng gang bị vỡ nát.

Anh Đỗ Xuân Hưởng, Công ty TNHH Xây dựng Thiên Hà Thái Nguyên, Chỉ huy trưởng Công trình dự án chống ngập khu vực đường Lương Ngọc Quyến (tỉnh Thái Nguyên) cho biết: Khoảng 6h ngày 15/7, xe tải BKS 29E - 80449 của Công ty Cổ phần cơ khí và đầu tư xây dựng Hà Nội chở bê tông thảm để rải đường công trình chống ngập tại đường Lương Ngọc Quyến.

Chiếc xe tải gặp sự cố trên công trường chống ngập

Khi xe tiến vào sát vỉa hè, cũng là công trường thi công, do tải trọng xe vượt quá khả năng chịu lực của công trình dẫn đến hàng loạt tấm đan bằng gang vỡ vụn, 4 bánh sau bên phải của xe tụt xuống cống.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng chủ đầu tư, đơn vị thi công đã có mặt tại hiện trường tổ chức cứu hộ và khắc phục sự cố.

Ông Hưởng cho biết, theo thiết kế tấm đan bằng gang chịu được lực 40 tấn. Tuy nhiên, chiếc xe tải gặp sự cố có tải trọng khoảng 80 tấn dẫn đến sự cố.

Hiện trường khu vực xảy ra sự cố

Ghi nhận tại hiện trường nhiều tấm đan bằng gang bị vỡ vụn. Hiện tại, đơn vị thi công đang tổ chức khắc phục, thay thế các tấm đan đã bị vỡ.