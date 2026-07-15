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Núi Chòi xuất hiện vết nứt dài, đe dọa tuyến đường kết nối cao tốc

Hoài Nam

TPO - Những vết nứt kéo dài hàng trăm mét, nhiều vị trí sụt lún sâu tới 5-7 m xuất hiện trên đỉnh núi Chòi (xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), gây nguy cơ sạt lở rất lớn, đe dọa an toàn tuyến đường kết nối Quốc lộ 1A với cao tốc Bắc - Nam.

Những ngày gần đây, người dân thôn Đồng Phú (xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) không khỏi lo lắng khi trên đỉnh núi Chòi bất ngờ xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Điều đáng nói, khu vực có nguy cơ sạt lở nằm ngay phía trên tuyến đường Đồng - Trung, tuyến giao thông quan trọng kết nối Quốc lộ 1A với nút giao Kỳ Trung của cao tốc Bắc - Nam.

Theo người dân địa phương, trước đó họ đi vào rừng hái nấm tràm thì phát hiện tại đỉnh núi Chòi xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Ban đầu người dân nghĩ là những rãnh nước do mưa tạo ra. Đến gần mới thấy các khe nứt rất rộng, có chỗ đất sụt xuống sâu vài mét nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Qua khảo sát thực tế, trên đỉnh núi Chòi xuất hiện dải nứt kéo dài khoảng 200 m. Nhiều vị trí sụt lún sâu từ 2-3m, có nơi lên tới 5-7m, tạo thành những rãnh lớn. Khu vực nứt nằm ở độ cao khoảng 40m so với tuyến đường Đồng - Trung, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao.

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Khu vực xuất hiện vết nứt trên đỉnh núi Chòi.
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Khu vực núi Chòi có nhiều vị trí sụt lún sâu từ 2-3m, có nơi lên tới 5-7m, tạo thành những rãnh lớn.
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Nguy cơ đất đá từ trên núi đổ xuống đường bất cứ lúc nào.

Ông Trần Văn Hải, Trưởng thôn Đồng Phú cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, thôn đã kiểm tra hiện trường và báo cáo UBND xã Kỳ Anh.

"Khối lượng đất đá phía trên rất lớn. Nếu xảy ra sạt lở, toàn bộ đất đá có thể đổ trực tiếp xuống tuyến đường Đồng - Trung, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và các phương tiện. Đây là tuyến giao thông kết nối Quốc lộ 1A với nút giao cao tốc Bắc - Nam nên lưu lượng xe qua lại khá đông, nguy cơ mất an toàn rất lớn", ông Hải lo ngại.

Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Kiên Quyết, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Anh cho biết, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực, bố trí lực lượng theo dõi diễn biến hiện trường, đồng thời thường thông tin khuyến cáo người dân hạn chế qua lại khi có mưa lớn hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường.

"Khối lượng đất đá có nguy cơ sạt lở là rất lớn, trong khi phía dưới là tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông. Trước mắt, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn, đồng thời báo cáo cấp trên để có phương án khảo sát, xử lý lâu dài", ông Quyết cho biết.

Hoài Nam
#Sạt lở #Núi Chòi xuất hiện vết nứt dài #Núi Chòi #Kỳ Anh #Nguy cơ sạt lở #Nghệ An

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